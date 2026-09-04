https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-saldiri-lojistik-merkezleri-ve-limanlar-vuruldu-1108491454.html
Rusya'dan Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Rusya'dan Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki bir lojistik merkezinin yanı sıra Odessa bölgesindeki liman tesisleri ve askeri sevkiyat taşıyan yük gemilerinin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T09:38+0300
2026-09-04T09:38+0300
2026-09-04T09:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kiev
odessa
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik düzenlediği başarılı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hava konuşlu yüksek hassasiyetli mühimmatlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen gece operasyonunda stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.Kiev yakınlarındaki lojistik üssü vurulduAçıklamaya göre, Kiev bölgesine bağlı Gatnoye yerleşim yerinde bulunan ‘Eko-Avtotehniks’ adlı lojistik merkezi doğrudan hedef alındı. Bakanlık, söz konusu merkezin deposunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan çift kullanımlı (sivil ve askeri) ürünlerin depolandığını ve dağıtımının yapıldığını belirtti.Odessa ve çevresinde kapsamlı imhaSaldırıların bir diğer odak noktası Odessa bölgesi oldu. Bölgedeki kritik liman ve enerji altyapısına yönelik gerçekleşen bombardımanda şu noktaların vurulduğu aktarıldı:Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun lojistik ve tedarik hatlarını kesmeye yönelik bu tür grup saldırılarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-rusya-ukrayna-konusunda-temaslara-hazir-1108486618.html
rusya
ukrayna
kiev
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_67:0:2415:1761_1920x0_80_0_0_aa228a40018d4d4b7551ff1ae6760a03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya'dan Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
09:38 04.09.2026 (güncellendi: 09:47 04.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki bir lojistik merkezinin yanı sıra Odessa bölgesindeki liman tesisleri ve askeri sevkiyat taşıyan yük gemilerinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik düzenlediği başarılı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hava konuşlu yüksek hassasiyetli mühimmatlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen gece operasyonunda stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.
Kiev yakınlarındaki lojistik üssü vuruldu
Açıklamaya göre, Kiev bölgesine bağlı Gatnoye yerleşim yerinde bulunan ‘Eko-Avtotehniks’ adlı lojistik merkezi doğrudan hedef alındı. Bakanlık, söz konusu merkezin deposunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan çift kullanımlı (sivil ve askeri) ürünlerin depolandığını ve dağıtımının yapıldığını belirtti.
Odessa ve çevresinde kapsamlı imha
Saldırıların bir diğer odak noktası Odessa bölgesi oldu. Bölgedeki kritik liman ve enerji altyapısına yönelik gerçekleşen bombardımanda şu noktaların vurulduğu aktarıldı:
Yujnıy Limanı:
Askeri mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi.
Çernomorsk Limanı:
Batı menşeili silah taşıyan bir kuru yük gemisi, askeri-teknik malzeme deposu ve Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan bir terminal.
Mirnoye yerleşimi:
‘Novoodesskaya’ elektrik trafo merkezi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun lojistik ve tedarik hatlarını kesmeye yönelik bu tür grup saldırılarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.