https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-saldiri-lojistik-merkezleri-ve-limanlar-vuruldu-1108491454.html

Rusya'dan Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

Rusya'dan Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki bir lojistik merkezinin yanı sıra Odessa bölgesindeki liman tesisleri ve askeri sevkiyat taşıyan yük gemilerinin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T09:38+0300

2026-09-04T09:38+0300

2026-09-04T09:47+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik düzenlediği başarılı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hava konuşlu yüksek hassasiyetli mühimmatlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen gece operasyonunda stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.Kiev yakınlarındaki lojistik üssü vurulduAçıklamaya göre, Kiev bölgesine bağlı Gatnoye yerleşim yerinde bulunan ‘Eko-Avtotehniks’ adlı lojistik merkezi doğrudan hedef alındı. Bakanlık, söz konusu merkezin deposunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan çift kullanımlı (sivil ve askeri) ürünlerin depolandığını ve dağıtımının yapıldığını belirtti.Odessa ve çevresinde kapsamlı imhaSaldırıların bir diğer odak noktası Odessa bölgesi oldu. Bölgedeki kritik liman ve enerji altyapısına yönelik gerçekleşen bombardımanda şu noktaların vurulduğu aktarıldı:Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun lojistik ve tedarik hatlarını kesmeye yönelik bu tür grup saldırılarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-rusya-ukrayna-konusunda-temaslara-hazir-1108486618.html

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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat