https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vance-ticari-gemilere-ates-etmeyi-birakmadiklari-surece-onlarla-konusmayacagiz-1108485671.html

Vance: Ticari gemilere ateş etmeyi bırakmadıkları sürece onlarla konuşmayacağız

Vance: Ticari gemilere ateş etmeyi bırakmadıkları sürece onlarla konuşmayacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik ateşi durdurulmadığı müddetçe ABD'nin İran ile... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T00:01+0300

2026-09-04T00:01+0300

2026-09-04T00:01+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

j.d. vance

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda Washington’ın önünde çok sayıda seçenek bulunduğunu belirterek, ABD Başkan Donald Trump’ın askeri, ekonomik ve diplomatik araçların tamamını değerlendirebileceğini söyledi:Vance, uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarından İran’ı sorumlu tutarak, İran ordusunun Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik ateşi durdurulmadığı müddetçe İran ile görüşülmeyeceğini söyledi:Ayrıca Vance, "Savaş ve zaman çizelgesi konusunda, mevcut durumu savaş olarak tanımlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/iran-kizilayi-abdnin-hurmuzgandaki-dugun-evine-saldirisini-ucm-savciligina-tasidi-1108474732.html

abd

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