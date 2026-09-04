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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vance-ticari-gemilere-ates-etmeyi-birakmadiklari-surece-onlarla-konusmayacagiz-1108485671.html
Vance: Ticari gemilere ateş etmeyi bırakmadıkları sürece onlarla konuşmayacağız
Vance: Ticari gemilere ateş etmeyi bırakmadıkları sürece onlarla konuşmayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik ateşi durdurulmadığı müddetçe ABD'nin İran ile... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T00:01+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
j.d. vance
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda Washington’ın önünde çok sayıda seçenek bulunduğunu belirterek, ABD Başkan Donald Trump’ın askeri, ekonomik ve diplomatik araçların tamamını değerlendirebileceğini söyledi:Vance, uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarından İran’ı sorumlu tutarak, İran ordusunun Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik ateşi durdurulmadığı müddetçe İran ile görüşülmeyeceğini söyledi:Ayrıca Vance, "Savaş ve zaman çizelgesi konusunda, mevcut durumu savaş olarak tanımlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/iran-kizilayi-abdnin-hurmuzgandaki-dugun-evine-saldirisini-ucm-savciligina-tasidi-1108474732.html
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abd, i̇ran, j.d. vance
abd, i̇ran, j.d. vance

Vance: Ticari gemilere ateş etmeyi bırakmadıkları sürece onlarla konuşmayacağız

00:01 04.09.2026
© REUTERS Matt RourkeABD Başkan Yardımcısı JD Vance
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© REUTERS Matt Rourke
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik ateşi durdurulmadığı müddetçe ABD'nin İran ile görüşmeyeceğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda Washington’ın önünde çok sayıda seçenek bulunduğunu belirterek, ABD Başkan Donald Trump’ın askeri, ekonomik ve diplomatik araçların tamamını değerlendirebileceğini söyledi:
Emrimizde çok sayıda ek araç var ve Başkan İran'a karşı bunlardan bazılarını kullanacak
Vance, uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarından İran’ı sorumlu tutarak, İran ordusunun Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik ateşi durdurulmadığı müddetçe İran ile görüşülmeyeceğini söyledi:
“Yaptığımız pek çok şey var. Özellikle İranlılara baskı uygulayarak ticari gemilere ateş etmeyi durdurmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ticari gemilere ateş etmeyi bırakmadıkları sürece onlarla konuşmayacağız
Ayrıca Vance, "Savaş ve zaman çizelgesi konusunda, mevcut durumu savaş olarak tanımlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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