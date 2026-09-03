https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/iran-kizilayi-abdnin-hurmuzgandaki-dugun-evine-saldirisini-ucm-savciligina-tasidi-1108474732.html

İran Kızılayı, ABD'nin Hürmüzgan'daki düğün evine saldırısını UCM Savcılığına taşıdı

İran Kızılayı, ABD'nin Hürmüzgan'daki düğün evine saldırısını UCM Savcılığına taşıdı

Sputnik Türkiye

İran Kızılayı, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuheştek kentinde düğün evine yönelik ABD saldırısıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına mektup gönderildiğini bildirdi.

2026-09-03T16:07+0300

2026-09-03T16:07+0300

2026-09-03T16:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran kızılayı

hürmüzgan

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

roma

abd

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İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler ve İnsani Hukuk Başkan Yardımcısı Raziye Alişvendi, UCM'nin Lahey'deki Savcılık Ofisine gönderilen mektupta Kuheştek'teki olaya ilişkin ilk bilgilerin sunulduğunu ve olayın Roma Statüsü kapsamında ayrım gözetme, orantılılık ve saldırı sırasında alınması gereken önlemler ilkelerine uyulup uyulmadığı yönünden hukuki değerlendirmeye tabi tutulmasının talep edildiğini belirtti.ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni sırasında bir konuta mühimmat isabet ettiğini belirten Alişvendi, ilk raporlara göre olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını kaydetti.'Acil, bağımsız, etkili' soruşturma talebiSivillerin bulunduğu bir konutun hedef alınması ve hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da bulunması nedeniyle saldırının acilen, bağımsız ve etkili şekilde soruşturulması gerektiğini ifade eden Alişvendi, İran Kızılayı ile Uluslararası İnsancıl Hukuk Ulusal Komitesinin olayların insani sonuçlarına ilişkin belgelerin kayıt altına alınması ve korunmasına önem verdiğini kaydetti.Alişvendi, sunulabilecek bilgilerin gerektiğinde ulusal ve uluslararası yetkili merciler aracılığıyla takip edileceğini belirtti.Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandaki-dugun-saldirisi-abd-bombardimani-hakkinda-bilinenler-1108437054.html

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i̇ran kızılayı, hürmüzgan , uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma, abd