https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesi-sorusturmasi-belediye-baskan-yardimcisi-ozdemir-hakkinda-karar-1108515851.html
Üsküdar Belediyesi soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında karar
Üsküdar Belediyesi soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında karar
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T22:43+0300
2026-09-04T22:43+0300
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları işlendiği iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesinde-secim-oncesi-transfer-4-chpli-meclis-uyesi-ak-partiye-gecti-1108486129.html
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i̇stanbul, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, soruşturma, usulsüzlük
i̇stanbul, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, soruşturma, usulsüzlük
Üsküdar Belediyesi soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında karar
22:43 04.09.2026 (güncellendi: 22:49 04.09.2026)
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları işlendiği iddiaları araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.