https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesi-sorusturmasi-belediye-baskan-yardimcisi-ozdemir-hakkinda-karar-1108515851.html

Üsküdar Belediyesi soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında karar

Üsküdar Belediyesi soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında karar

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T22:43+0300

2026-09-04T22:43+0300

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soruşturma

usulsüzlük

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları işlendiği iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesinde-secim-oncesi-transfer-4-chpli-meclis-uyesi-ak-partiye-gecti-1108486129.html

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i̇stanbul, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, soruşturma, usulsüzlük