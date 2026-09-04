https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/eski-urdunlu-bakandan-eef-degerlendirmesi-rusya-askeri-gucunu-artirirken-ekonomik-buyumeyi-de-1108499480.html

Eski Ürdünlü bakandan EEF değerlendirmesi: ‘Rusya askeri gücünü artırırken ekonomik büyümeyi de sürdürüyor’

Eski Ürdünlü bakandan EEF değerlendirmesi: ‘Rusya askeri gücünü artırırken ekonomik büyümeyi de sürdürüyor’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna krizine çekilerek ekonomik ilerlemesinin engellenmek istendiğini söyleyen Ürdünlü siyasetçi el-Masri, Rusya’nın Doğu Ekonomi Forumu (EEF)... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:08+0300

2026-09-04T13:08+0300

2026-09-04T13:09+0300

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Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Eski Ürdün Tarım Bakanı Said el-Masri, Rusya-Ukrayna krizinin arkasındaki temel amaçlardan birinin Rus ekonomisini sekteye uğratmak olduğunu ifade etti. Rus yönetiminin bu durumun farkında olduğunu kaydeden el-Masri, "Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde hayata geçirilen yatırımlar, askeri potansiyelin artırılmasıyla eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu yatırımlar, halkın yaşam standartlarının yükselmesine de katkı sağlıyor" dedi.Küresel sistemde Doğu ve Batı arasındaki çift kutupluluğun netleştiğine dikkat çeken el-Masri, şu ifadeleri kullandı:Rusya'nın son yıllarda ekonomik büyüme oranlarını artırdığına dikkat çeken Ürdünlü siyasetçi, Rusya'nın Doğu'daki başarılarını engelleme girişimlerine rağmen ekonomik büyümenin katlanarak devam etmesinin önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.El-Masri, askeri güç ve ekonomik başarıların, taraflar arasındaki mevcut çatışmayı ve gerilimin etkisini azaltacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vietnamli-uzmanlardan-putin-yorumu-kiev-ve-bati-icin-son-uyari-1108498761.html

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