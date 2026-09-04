https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ucaginizin-acil-inis-yapmak-zorunda-kalacagi-en-tehlikeli-rotalar-hangileri--1108504423.html
Uçağınızın acil iniş yapmak zorunda kalacağı en tehlikeli rotalar hangileri?
Uçağınızın acil iniş yapmak zorunda kalacağı en tehlikeli rotalar hangileri?
Sputnik Türkiye
Geçen hafta Chicago’dan Zürih’e giden SWISS LX9 seferindeki 222 yolcu, uçakta kimyasal koku hissedilince planlanmamış bir mola vermek zorunda kaldı. İşte en tehlikeli iniş noktaları...
2026-09-04T14:55+0300
2026-09-04T14:55+0300
2026-09-04T14:55+0300
dünya
azor adaları
atlantik
sydney
boeing 737 max
airbus a350
şili
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Kötü hava, tıbbi aciller veya güvenlik endişeleri gibi birçok nedeni olsa da en yaygın sebep teknik arızalar, özellikle motor sorunları. Modern yolcu uçaklarının çoğu iki motorla uçuyor. Bir motorun arızalanması ölüm kalım meselesi olmasa da ciddi bir durum.Örneğin bir Boeing 737 MAX için bu süre genellikle 180 dakikadır (3 saat). Bu nedenle Londra-New York gibi rotalar düz çizgi yerine İzlanda ve Grönland’ın güneyinden geçen ‘Büyük Daire’ rotasını izler.Uçak nereye iner?Avustralya basınının derlemesine göre temel kural en yakın uygun havaalanına inmek. Sorun uçuşun başındaysa kalkış havaalanına geri dönülebilir. Okyanus üzerinde uçulurken ise pilotlar önceden belirlenmiş acil iniş noktalarını kullanır.En sık kullanılan acil iniş noktalarıAtlantik üzerindeki yoğun trafik nedeniyle bazı havaalanları 'acil iniş üssü' haline geliyor:En kötü yerler nereler?Atlantik’e göre çok daha ıssız olan Büyük Okyanus, acil iniş için en riskli bölgelerden biri kabul ediliyor. Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 gibi yüksek ETOPS’lu uçaklar okyanusun ortasından geçebilirken, daha düşük etops’lu uçaklar küçük adalardaki askeri üslere yakın rotaları tercih etmek zorunda kalıyor.Geçen yıl Sydney-San Francisco seferindeki bir United uçağı tıbbi acil nedeniyle Samoa’ya inmek zorunda kalmıştı. ABD Batı Kıyısı-Hawaii rotalarında da benzer riskler var. 1989’da Los Angeles-Honolulu seferindeki bir TWA uçağı yakıt sızıntısı nedeniyle Hawaii’nin doğusundaki küçük Hilo Havaalanı’na inmişti.En izole rota hangisi? En izole rotalardan biri ise Sydney-Santiago (Şili) seferi. Küçük Paskalya Adası’ndaki havaalanı aynı anda yalnızca bir uçağı kaldırabildiği için Şili hava trafik kontrolü, o bölgede aynı anda yalnızca bir uçağın bulunmasına izin veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/286-gunluk-kabus-uss-abraham-lincoln-murettebati-isyan-etti-1108499909.html
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azor adaları, atlantik, sydney, boeing 737 max, airbus a350, şili
azor adaları, atlantik, sydney, boeing 737 max, airbus a350, şili
Uçağınızın acil iniş yapmak zorunda kalacağı en tehlikeli rotalar hangileri?
Geçen hafta Chicago'dan Zürih'e giden SWISS LX9 seferindeki 222 yolcu, uçakta kimyasal koku hissedilince planlanmamış bir mola vermek zorunda kaldı. Uçak, Azor Adaları’ndan Terceira’ya acil iniş yaptı. Turistik bir destinasyon olan Azorlar bu sefer 'istenmeyen' bir durak oldu. En tehlikeli acil iniş noktaları ise şöyle...
Kötü hava, tıbbi aciller veya güvenlik endişeleri gibi birçok nedeni olsa da en yaygın sebep teknik arızalar, özellikle motor sorunları. Modern yolcu uçaklarının çoğu iki motorla uçuyor. Bir motorun arızalanması ölüm kalım meselesi olmasa da ciddi bir durum.
Bu yüzden her uçağın 'ETOPS' adı verilen bir sınırı var: Tek motorla güvenle ne kadar süre uçabileceğini ve en yakın havaalanına ne kadar uzak olabileceği böyle belirlenir.
Örneğin bir Boeing 737 MAX için bu süre genellikle 180 dakikadır (3 saat). Bu nedenle Londra-New York gibi rotalar düz çizgi yerine İzlanda ve Grönland’ın güneyinden geçen ‘Büyük Daire’ rotasını izler.
Avustralya basınının derlemesine göre temel kural en yakın uygun havaalanına inmek. Sorun uçuşun başındaysa kalkış havaalanına geri dönülebilir. Okyanus üzerinde uçulurken ise pilotlar önceden belirlenmiş acil iniş noktalarını kullanır.
En sık kullanılan acil iniş noktaları
Atlantik üzerindeki yoğun trafik nedeniyle bazı havaalanları 'acil iniş üssü' haline geliyor:
Kanada'nın
doğu ucundaki Gander Uluslararası Havaalanı (özellikle 11 Eylül sonrası 'Yellow Ribbon' operasyonuyla ünlü)
İrlanda'nın
batısındaki Shannon
Portekiz’e
bağlı Azor Adaları’ndaki küçük havaalanları
Atlantik’e göre çok daha ıssız olan Büyük Okyanus, acil iniş için en riskli bölgelerden biri kabul ediliyor. Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 gibi yüksek ETOPS’lu uçaklar okyanusun ortasından geçebilirken, daha düşük etops’lu uçaklar küçük adalardaki askeri üslere yakın rotaları tercih etmek zorunda kalıyor.
Geçen yıl Sydney-San Francisco seferindeki bir United uçağı tıbbi acil nedeniyle Samoa’ya inmek zorunda kalmıştı. ABD Batı Kıyısı-Hawaii rotalarında da benzer riskler var. 1989’da Los Angeles-Honolulu seferindeki bir TWA uçağı yakıt sızıntısı nedeniyle Hawaii’nin doğusundaki küçük Hilo Havaalanı’na inmişti.
En izole rotalardan biri ise Sydney-Santiago (Şili) seferi. Küçük Paskalya Adası’ndaki havaalanı aynı anda yalnızca bir uçağı kaldırabildiği için Şili hava trafik kontrolü, o bölgede aynı anda yalnızca bir uçağın bulunmasına izin veriyor.