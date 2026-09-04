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286 günlük 'kabus': USS Abraham Lincoln mürettebatı isyan etti
286 günlük 'kabus': USS Abraham Lincoln mürettebatı isyan etti
Sputnik Türkiye
San Diego'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 9,5 ay boyunca denizden karaya ayak basamayan 5 bin kişilik mürettebat, nihayet Tayland'da karaya çıktı. Ancak askerlerin anlattıkları askeri şartların sınırlarını zorladığını gösteriyor:
2026-09-04T13:17+0300
2026-09-04T13:17+0300
dünya
uss abraham lincoln
deniz kuvvetleri
san diego
amerika
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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San Diego'daki ana üssünden 21 Kasım’da ayrılan ve 5 bin kişilik mürettebatı barındıran Nimitz sınıfı uçak gemisi, sekiz ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 2 Eylül'de Tayland’da karaya ayak basmıştı. Ancak aylardır deniz ortasında mahsur kalan askerler ve aileleri, gemideki yaşam koşullarının felaket düzeyine ulaştığını belirtiyor.Çürük yemekler, tıkalı tuvaletlerAmerika merkezli MS NOW Pentagon Muhabiri Priya Sridhar'a konuşan kaynaklar ve asker aileleri, gemide çürümüş yiyeceklerin dağıtıldığını, tuvaletlerin tıkandığını ve psikolojik sınırlarını aşan bazı denizcilerin gemiden denize atlamaya çalıştığını söyledi.Gemideki sıradan askerlerle görüşen Sridhar, mürettebatın moral olarak tamamen tükendiğini vurgulayarak şu ifadeleri aktardı:Askerlerin bu durumun özellikle genç denizciler arasında orduyu bırakma oranlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini düşündüğü kaydedildi. Neredeyse 9.5 ayın ardından karaya çıkan personelin ilk işi aileleriyle görüntülü görüşmek oldu.Merkez Komutanlığı iddiaları reddettiABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz aylarda da basına yansıyan gemideki kötü yaşam koşullarına ilişkin haberleri ve iddiaları reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu uzun görev süresinin "hiç de yeterince uzun olmadığını" savunmuştu.
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uss abraham lincoln, deniz kuvvetleri, san diego, amerika, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
uss abraham lincoln, deniz kuvvetleri, san diego, amerika, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

286 günlük 'kabus': USS Abraham Lincoln mürettebatı isyan etti

13:17 04.09.2026
© REUTERS Chalinee ThirasupaUSS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© REUTERS Chalinee Thirasupa
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ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Abraham Lincoln nükleer uçak gemisinde görev yapan askerler, denizdeki 286 günlük kesintisiz görevi "bugüne kadar yaşadıkları en kötü görev süreci" olarak tanımladı.
San Diego'daki ana üssünden 21 Kasım’da ayrılan ve 5 bin kişilik mürettebatı barındıran Nimitz sınıfı uçak gemisi, sekiz ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 2 Eylül'de Tayland’da karaya ayak basmıştı. Ancak aylardır deniz ortasında mahsur kalan askerler ve aileleri, gemideki yaşam koşullarının felaket düzeyine ulaştığını belirtiyor.

Çürük yemekler, tıkalı tuvaletler

Amerika merkezli MS NOW Pentagon Muhabiri Priya Sridhar'a konuşan kaynaklar ve asker aileleri, gemide çürümüş yiyeceklerin dağıtıldığını, tuvaletlerin tıkandığını ve psikolojik sınırlarını aşan bazı denizcilerin gemiden denize atlamaya çalıştığını söyledi.
Gemideki sıradan askerlerle görüşen Sridhar, mürettebatın moral olarak tamamen tükendiğini vurgulayarak şu ifadeleri aktardı:

Birçok asker bunun yaşadıkları en kötü görev olduğunu söyledi. O kadar zorlanmışlar ki, şu noktada Tayland’daki liman ziyaretini bile istemediklerini, doğrudan evlerine dönmek istediklerini belirttiler. En büyük korkuları ise süregiden savaşlar nedeniyle limana uğramadan yapılan bu kadar uzun görevlerin 'normalleşmesi'.

Askerlerin bu durumun özellikle genç denizciler arasında orduyu bırakma oranlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini düşündüğü kaydedildi. Neredeyse 9.5 ayın ardından karaya çıkan personelin ilk işi aileleriyle görüntülü görüşmek oldu.

Merkez Komutanlığı iddiaları reddetti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz aylarda da basına yansıyan gemideki kötü yaşam koşullarına ilişkin haberleri ve iddiaları reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu uzun görev süresinin "hiç de yeterince uzun olmadığını" savunmuştu.
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