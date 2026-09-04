https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/286-gunluk-kabus-uss-abraham-lincoln-murettebati-isyan-etti-1108499909.html

286 günlük 'kabus': USS Abraham Lincoln mürettebatı isyan etti

286 günlük 'kabus': USS Abraham Lincoln mürettebatı isyan etti

Sputnik Türkiye

San Diego'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 9,5 ay boyunca denizden karaya ayak basamayan 5 bin kişilik mürettebat, nihayet Tayland'da karaya çıktı. Ancak askerlerin anlattıkları askeri şartların sınırlarını zorladığını gösteriyor:

2026-09-04T13:17+0300

2026-09-04T13:17+0300

2026-09-04T13:17+0300

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uss abraham lincoln

deniz kuvvetleri

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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San Diego'daki ana üssünden 21 Kasım’da ayrılan ve 5 bin kişilik mürettebatı barındıran Nimitz sınıfı uçak gemisi, sekiz ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 2 Eylül'de Tayland’da karaya ayak basmıştı. Ancak aylardır deniz ortasında mahsur kalan askerler ve aileleri, gemideki yaşam koşullarının felaket düzeyine ulaştığını belirtiyor.Çürük yemekler, tıkalı tuvaletlerAmerika merkezli MS NOW Pentagon Muhabiri Priya Sridhar'a konuşan kaynaklar ve asker aileleri, gemide çürümüş yiyeceklerin dağıtıldığını, tuvaletlerin tıkandığını ve psikolojik sınırlarını aşan bazı denizcilerin gemiden denize atlamaya çalıştığını söyledi.Gemideki sıradan askerlerle görüşen Sridhar, mürettebatın moral olarak tamamen tükendiğini vurgulayarak şu ifadeleri aktardı:Askerlerin bu durumun özellikle genç denizciler arasında orduyu bırakma oranlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini düşündüğü kaydedildi. Neredeyse 9.5 ayın ardından karaya çıkan personelin ilk işi aileleriyle görüntülü görüşmek oldu.Merkez Komutanlığı iddiaları reddettiABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz aylarda da basına yansıyan gemideki kötü yaşam koşullarına ilişkin haberleri ve iddiaları reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu uzun görev süresinin "hiç de yeterince uzun olmadığını" savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-bekayi--uss-abraham-lincoln-ucak-gemisinin-yeni-gorevi-tatil-1108277788.html

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