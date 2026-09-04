https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/peskov-ukraynada-bariscil-cozumu-dislamiyoruz-ancak-henuz-somut-emare-yok-1108501865.html

Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözümü dışlamıyoruz ancak henüz somut emare yok

Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözümü dışlamıyoruz ancak henüz somut emare yok

Sputnik Türkiye

Ukrayna meselesinde barış sürecine geçilebileceği ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirten Kremlin, ancak ortada somut bir zemin olmadığını ifade etti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:57+0300

2026-09-04T13:57+0300

2026-09-04T13:57+0300

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abd

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dmitriy peskov

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine geçilmesini dışlamadığını, ancak henüz somut buna dair emara bulunmadığını belirtti.Peskov, ABD'li üst düzey isimler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya'ya yapacağı olası ziyaret hakkında temaslar gerçekleştiğinde bilgi vereceklerini, ayrıca Washington'ın bu ziyaret süresince Ukrayna'dan terör faaliyetlerini durdurmasını talep etmesini de dışlamadıklarını kaydetti.📍Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Kremlin, Witkoff ve Kushner ile temaslar gerçekleştiğinde bilgilendirme yapacak🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı seyahat sırasında ABD'nin Ukrayna'dan terör faaliyetlerini durdurmasını talep etmesini dışlamıyoruz🔴Putin'in iki yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda seslendirdiği, Ukrayna ile çözüm şartlarına ilişkin Rusya'nın pozisyonu değişmedi🔴Ukrayna'da Batı menşeli silahların üretildiği tesislerin tamamı Rus birlikleri için meşru hedeftir🔴Moskova, Almanya ve Fransa'nın uzun menzilli füze ve İHA sistemleri geliştirme planlarını duydu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bulgaristan-basbakani-radevden-ukraynaya-askeri-yardim-tepkisi-1108499004.html

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abd, steve witkoff, ukrayna, abd, kremlin, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin