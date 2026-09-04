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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/peskov-ukraynada-bariscil-cozumu-dislamiyoruz-ancak-henuz-somut-emare-yok-1108501865.html
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözümü dışlamıyoruz ancak henüz somut emare yok
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözümü dışlamıyoruz ancak henüz somut emare yok
Sputnik Türkiye
Ukrayna meselesinde barış sürecine geçilebileceği ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirten Kremlin, ancak ortada somut bir zemin olmadığını ifade etti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T13:57+0300
2026-09-04T13:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
ukrayna
abd
kremlin
rusya
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine geçilmesini dışlamadığını, ancak henüz somut buna dair emara bulunmadığını belirtti.Peskov, ABD'li üst düzey isimler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya'ya yapacağı olası ziyaret hakkında temaslar gerçekleştiğinde bilgi vereceklerini, ayrıca Washington'ın bu ziyaret süresince Ukrayna'dan terör faaliyetlerini durdurmasını talep etmesini de dışlamadıklarını kaydetti.📍Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Kremlin, Witkoff ve Kushner ile temaslar gerçekleştiğinde bilgilendirme yapacak🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı seyahat sırasında ABD'nin Ukrayna'dan terör faaliyetlerini durdurmasını talep etmesini dışlamıyoruz🔴Putin'in iki yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda seslendirdiği, Ukrayna ile çözüm şartlarına ilişkin Rusya'nın pozisyonu değişmedi🔴Ukrayna'da Batı menşeli silahların üretildiği tesislerin tamamı Rus birlikleri için meşru hedeftir🔴Moskova, Almanya ve Fransa'nın uzun menzilli füze ve İHA sistemleri geliştirme planlarını duydu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bulgaristan-basbakani-radevden-ukraynaya-askeri-yardim-tepkisi-1108499004.html
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abd, steve witkoff, ukrayna, abd, kremlin, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin
abd, steve witkoff, ukrayna, abd, kremlin, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin

Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözümü dışlamıyoruz ancak henüz somut emare yok

13:57 04.09.2026
© Sputnik / Vitaliy BelousovLá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin
Lá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Ukrayna meselesinde barış sürecine geçilebileceği ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirten Kremlin, ancak ortada somut bir zemin olmadığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine geçilmesini dışlamadığını, ancak henüz somut buna dair emara bulunmadığını belirtti.

Peskov, ABD'li üst düzey isimler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya'ya yapacağı olası ziyaret hakkında temaslar gerçekleştiğinde bilgi vereceklerini, ayrıca Washington'ın bu ziyaret süresince Ukrayna'dan terör faaliyetlerini durdurmasını talep etmesini de dışlamadıklarını kaydetti.

📍Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Kremlin, Witkoff ve Kushner ile temaslar gerçekleştiğinde bilgilendirme yapacak

🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı seyahat sırasında ABD'nin Ukrayna'dan terör faaliyetlerini durdurmasını talep etmesini dışlamıyoruz

🔴Putin'in iki yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda seslendirdiği, Ukrayna ile çözüm şartlarına ilişkin Rusya'nın pozisyonu değişmedi

🔴Ukrayna'da Batı menşeli silahların üretildiği tesislerin tamamı Rus birlikleri için meşru hedeftir

🔴Moskova, Almanya ve Fransa'nın uzun menzilli füze ve İHA sistemleri geliştirme planlarını duydu
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
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