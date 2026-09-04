https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-ordu-bakan-vekilligine-adam-telleyi-atadi-1108487047.html
Trump, Ordu Bakan Vekilliğine Adam Telle’yi atadı
Trump, Ordu Bakan Vekilliğine Adam Telle’yi atadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Daniel Driscoll’ın istifasının ardından Adam Telle’yi Ordu Bakan Vekili olarak görevlendirdi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T02:29+0300
2026-09-04T02:29+0300
2026-09-04T02:29+0300
dünya
donald trump
daniel driscoll
pete hegseth
ordu bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump, Daniel Driscoll’ın yerine Adam Telle’yi Ordu Bakan Vekili olarak atadığını açıkladı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Ordu Sivil İşler Müsteşarı Adam Telle’nin, derhal geçerli olmak üzere Ordu Bakan Vekili olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.Driscoll, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile uzun süredir yaşadığı anlaşmazlıkların ardından 31 Ağustos’ta Ordu Sekreterliği görevinden istifa ettiğini Trump’a bildirmişti.Böylece Telle, Driscoll’ın istifasının ardından Ordu Bakanlığı görevini vekaleten üstlenen isim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vance-ticari-gemilere-ates-etmeyi-birakmadiklari-surece-onlarla-konusmayacagiz-1108485671.html
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donald trump, daniel driscoll, pete hegseth, ordu bakanlığı
donald trump, daniel driscoll, pete hegseth, ordu bakanlığı
Trump, Ordu Bakan Vekilliğine Adam Telle’yi atadı
ABD Başkanı Donald Trump, Daniel Driscoll’ın istifasının ardından Adam Telle’yi Ordu Bakan Vekili olarak görevlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Daniel Driscoll’ın yerine Adam Telle’yi Ordu Bakan Vekili olarak atadığını açıkladı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Ordu Sivil İşler Müsteşarı Adam Telle’nin, derhal geçerli olmak üzere Ordu Bakan Vekili olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.
Driscoll, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile uzun süredir yaşadığı anlaşmazlıkların ardından 31 Ağustos’ta Ordu Sekreterliği görevinden istifa ettiğini Trump’a bildirmişti.
Böylece Telle, Driscoll’ın istifasının ardından Ordu Bakanlığı görevini vekaleten üstlenen isim oldu.