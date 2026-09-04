https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-ordu-bakan-vekilligine-adam-telleyi-atadi-1108487047.html

Trump, Ordu Bakan Vekilliğine Adam Telle’yi atadı

Trump, Ordu Bakan Vekilliğine Adam Telle’yi atadı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Daniel Driscoll’ın istifasının ardından Adam Telle’yi Ordu Bakan Vekili olarak görevlendirdi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T02:29+0300

2026-09-04T02:29+0300

2026-09-04T02:29+0300

dünya

donald trump

daniel driscoll

pete hegseth

ordu bakanlığı

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ABD Başkanı Donald Trump, Daniel Driscoll’ın yerine Adam Telle’yi Ordu Bakan Vekili olarak atadığını açıkladı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Ordu Sivil İşler Müsteşarı Adam Telle’nin, derhal geçerli olmak üzere Ordu Bakan Vekili olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.Driscoll, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile uzun süredir yaşadığı anlaşmazlıkların ardından 31 Ağustos’ta Ordu Sekreterliği görevinden istifa ettiğini Trump’a bildirmişti.Böylece Telle, Driscoll’ın istifasının ardından Ordu Bakanlığı görevini vekaleten üstlenen isim oldu.

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donald trump, daniel driscoll, pete hegseth, ordu bakanlığı