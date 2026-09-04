Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/survivor-yarismacisi-bacagini-kaybetmisti-acun-ilicaliya-100-milyon-dolarlik-dava-acildi-1108514158.html
Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti: Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı
Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti: Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı
Sputnik Türkiye
Bacağını kaybeden Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açtı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T20:37+0300
2026-09-04T20:43+0300
türki̇ye
survivor
acun ilıcalı
iş dünyası
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
radyo ve televizyon üst kurulu
dava
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093951853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_301d23224f3674cd4c0670f2317b67d4.jpg
Yunanistan’da yayımlanan Survivor yarışmasının 21 yaşındaki yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlere verilen ara sırasında tekne pervanesinin çarpması sonucu bacağının bir bölümünü kaybetmişti.Floros, 3 Eylül’de açtığı davada yapım şirketlerinden 100 milyon dolar tazminat talep etti. Dava dilekçesinde yapımcıları ihmalle suçlayan Floros, yarışmacıların turist teknelerinin yoğun olduğu sularda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan zıpkınla balık avlamaya yönlendirildiğini öne sürdü.AcunMedya ise kazanın yarışmanın rekabet süreci dışında gerçekleştiğini belirterek, Floros’un zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesi tarafından yaralandığını açıkladı. Şirket, olayın nedenlerine ilişkin yerel makamların soruşturma yürüttüğünü bildirdi.Davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve programın yayıncısı SKAI TV sanık olarak yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/yunanistanda-survivor-yarismacisinin-agir-yaralanmasinin-ardindan-programin-yayini-ertelendi-1105667160.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093951853_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_fa8cedf33db042ff7faf8c701be7bb25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
survivor, acun ilıcalı, iş dünyası, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu, dava, mahkeme, mahkeme kararı
survivor, acun ilıcalı, iş dünyası, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu, dava, mahkeme, mahkeme kararı

Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti: Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

20:37 04.09.2026 (güncellendi: 20:43 04.09.2026)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA
Abone ol
Bacağını kaybeden Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açtı.
Yunanistan’da yayımlanan Survivor yarışmasının 21 yaşındaki yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlere verilen ara sırasında tekne pervanesinin çarpması sonucu bacağının bir bölümünü kaybetmişti.
Floros, 3 Eylül’de açtığı davada yapım şirketlerinden 100 milyon dolar tazminat talep etti. Dava dilekçesinde yapımcıları ihmalle suçlayan Floros, yarışmacıların turist teknelerinin yoğun olduğu sularda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan zıpkınla balık avlamaya yönlendirildiğini öne sürdü.
AcunMedya ise kazanın yarışmanın rekabet süreci dışında gerçekleştiğini belirterek, Floros’un zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesi tarafından yaralandığını açıkladı. Şirket, olayın nedenlerine ilişkin yerel makamların soruşturma yürüttüğünü bildirdi.
Davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve programın yayıncısı SKAI TV sanık olarak yer aldı.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
YAŞAM
Yunanistan'da Survivor yarışmacısının ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi
12 Mayıs, 13:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала