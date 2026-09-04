https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/survivor-yarismacisi-bacagini-kaybetmisti-acun-ilicaliya-100-milyon-dolarlik-dava-acildi-1108514158.html
Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti: Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı
Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti: Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı
Sputnik Türkiye
Bacağını kaybeden Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açtı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T20:37+0300
2026-09-04T20:37+0300
2026-09-04T20:43+0300
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radyo ve televizyon üst kurulu
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Yunanistan’da yayımlanan Survivor yarışmasının 21 yaşındaki yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlere verilen ara sırasında tekne pervanesinin çarpması sonucu bacağının bir bölümünü kaybetmişti.Floros, 3 Eylül’de açtığı davada yapım şirketlerinden 100 milyon dolar tazminat talep etti. Dava dilekçesinde yapımcıları ihmalle suçlayan Floros, yarışmacıların turist teknelerinin yoğun olduğu sularda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan zıpkınla balık avlamaya yönlendirildiğini öne sürdü.AcunMedya ise kazanın yarışmanın rekabet süreci dışında gerçekleştiğini belirterek, Floros’un zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesi tarafından yaralandığını açıkladı. Şirket, olayın nedenlerine ilişkin yerel makamların soruşturma yürüttüğünü bildirdi.Davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve programın yayıncısı SKAI TV sanık olarak yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/yunanistanda-survivor-yarismacisinin-agir-yaralanmasinin-ardindan-programin-yayini-ertelendi-1105667160.html
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survivor, acun ilıcalı, iş dünyası, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu, dava, mahkeme, mahkeme kararı
Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti: Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı
20:37 04.09.2026 (güncellendi: 20:43 04.09.2026)
Bacağını kaybeden Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açtı.
Yunanistan’da yayımlanan Survivor yarışmasının 21 yaşındaki yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlere verilen ara sırasında tekne pervanesinin çarpması sonucu bacağının bir bölümünü kaybetmişti.
Floros, 3 Eylül’de açtığı davada yapım şirketlerinden 100 milyon dolar tazminat talep etti. Dava dilekçesinde yapımcıları ihmalle suçlayan Floros, yarışmacıların turist teknelerinin yoğun olduğu sularda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan zıpkınla balık avlamaya yönlendirildiğini öne sürdü.
AcunMedya ise kazanın yarışmanın rekabet süreci dışında gerçekleştiğini belirterek, Floros’un zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesi tarafından yaralandığını açıkladı. Şirket, olayın nedenlerine ilişkin yerel makamların soruşturma yürüttüğünü bildirdi.
Davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve programın yayıncısı SKAI TV sanık olarak yer aldı.