Yunanistan'da Survivor yarışmacısının ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi
Yunanistan'daki Survivor programının yarışmacısının ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi. Acun Medya'dan yapılan açıklamada yarışmacının... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
13:08 12.05.2026
Yunanistan’daki Survivor programının yarışmacısının ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi. Acun Medya'dan yapılan açıklamada yarışmacının hastanede ciddi ancak stabil durumda olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Yunanistan merkezli Kathimerini sitesinin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti’nde Acun Medya tarafından çekilen ve SKAI TV’de yayımlanan Survivor programının yarışmacılarından birine, zıpkınla denizde avlandığı sırada turist taşıyan tekne çarptı.
Ağır yaralanan yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme tamamlanana kadar Survivor programının yayınının ertelenmesine karar verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dominik’te Survivor yarışmacısının geçirdiği ciddi kazaya ilişkin ilk açıklamamızın ardından, kamuoyuna ve öncelikle yarışmacının kendisine karşı taşıdığımız sorumluluk gereği olayın gerçekleşme koşullarına dair açıklama yapmayı gerekli görüyoruz."

"Şu ana kadarki bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana geldi.

İlk andan itibaren yaralıya yardım ulaştırılması ve güvenli şekilde hastaneye sevki için hızlıca harekete geçildi. Yetkili sahil güvenlik birimleri ise olayın nedenlerini ve tüm koşullarını araştırıyor.

Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda bulunuyor ve hayati tehlikesi yok."

