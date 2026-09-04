https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sunucu-oya-lale-arslan-tutuklandi-1108515619.html

Sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı

Sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T22:22+0300

2026-09-04T22:22+0300

2026-09-04T22:22+0300

türki̇ye

oya lale arslan

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

gazeteci

araştırmacı gazeteci

sunucu

haber sunucusu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oya Lale Arslan hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan’ın evinde arama yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sosyal-medyada-yayin-yapiyordu-oya-lale-arslan-gozaltina-alindi-1108496032.html

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oya lale arslan, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, gazeteci, araştırmacı gazeteci, sunucu, haber sunucusu