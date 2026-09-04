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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sunucu-oya-lale-arslan-tutuklandi-1108515619.html
Sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı
Sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T22:22+0300
2026-09-04T22:22+0300
türki̇ye
oya lale arslan
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
gazeteci
araştırmacı gazeteci
sunucu
haber sunucusu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oya Lale Arslan hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan’ın evinde arama yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sosyal-medyada-yayin-yapiyordu-oya-lale-arslan-gozaltina-alindi-1108496032.html
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oya lale arslan, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, gazeteci, araştırmacı gazeteci, sunucu, haber sunucusu
oya lale arslan, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, gazeteci, araştırmacı gazeteci, sunucu, haber sunucusu

Sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı

22:22 04.09.2026
© Fotoğraf : Oya Lale Arslan sosyal medyaOya Lale Arslan
Oya Lale Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Fotoğraf : Oya Lale Arslan sosyal medya
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Sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oya Lale Arslan hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan’ın evinde arama yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Oya Lale Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Sosyal medyada yayın yapıyordu: Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı
11:42
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