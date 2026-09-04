https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sosyal-medyada-yayin-yapiyordu-oya-lale-arslan-gozaltina-alindi-1108496032.html
Sosyal medyada yayın yapıyordu: Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı
Sosyal medyada yayın yapıyordu: Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Oya Lale Arslan, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T11:42+0300
2026-09-04T11:42+0300
2026-09-04T11:45+0300
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Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı, evinde bulunan materyallere el kondu.Oya Lale Arslan neden gözaltında?Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gazeteci Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
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haberler, oya lale arslan, gözaltı
haberler, oya lale arslan, gözaltı
Sosyal medyada yayın yapıyordu: Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı
11:42 04.09.2026 (güncellendi: 11:45 04.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Oya Lale Arslan, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı, evinde bulunan materyallere el kondu.
Oya Lale Arslan neden gözaltında?
Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gazeteci Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.