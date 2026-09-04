Trump: Fed faizleri düşürmezse bazı ülkelerle ticareti durduracağım
18:05 04.09.2026 (güncellendi: 18:15 04.09.2026)
© Dilara İrem SancarDonald Trump
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmemesi halinde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını söyledi.
Fed'in faizleri düşürmesini defalarca talep eden Trump, "Yüksek faiz oranları ABD'yi çok adaletsiz bir dezavantaja sokuyor ve bunun olmasına izin vermeyeceğim!" dedi.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), cuma günü ağustos ayında istihdam artışının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Bunun ardından yatırımcılar, Fed'in bu ayın ilerleyen günlerinde faiz artıracağı yönündeki beklentilerini artırdı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:
Dünyadaki tüm ülkeler arasında en düşük faiz oranına sahip olmalıyız... Faizi düşürün, yoksa açık verdiğiimiz ülkelerle ticareti durduracağım.
ABD’nin dış ticaret açığı verdiği ülkeler hangileri?
ABD'nin en yüksek mal ticareti açığı verdiği ülkelerin başında imalat, otomotiv ve elektronik tedarik zincirlerinin merkezinde yer alan Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri geliyor.
En fazla ticaret açığı verilen başlıca ülkeler şunlar:
Kanada: Enerji (ham petrol, doğalgaz), hammadde ve otomotiv ticareti ön planda.
Çin: ABD'nin en büyük ticaret açığını verdiği ülke (elektronik, tüketim malları ve makine ithalatı nedeniyle).
Meksika: USMCA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ve 'nearshoring' (üretimin yakın ülkelere kaydırılması) eğilimi nedeniyle otomotiv ve imalat sanayi odaklı yüksek açık veriliyor.
Almanya: Otomotiv, endüstriyel makine ve kimya ürünleri ithalatı açıkta önemli pay sahibi.
Japonya: Otomotiv, otomotiv yan sanayi ve hassas makine ticareti ağırlıklı.
Güney Kore: Otomotiv, batarya teknolojileri ve yarı iletken ürünler nedeniyle ticaret açığı yüksek seviyede.
İrlanda: Özellikle dev Amerikan ilaç ve medikal firmalarının üretim merkezlerinin burada yer alması nedeniyle ilaç ve kimya ithalatı açığı yükseltiyor.