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Trump: Fed faizleri düşürmezse bazı ülkelerle ticareti durduracağım

Trump: Fed faizleri düşürmezse bazı ülkelerle ticareti durduracağım

Sputnik Türkiye

BD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmemesi halinde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını söyledi.

2026-09-04T18:05+0300

2026-09-04T18:05+0300

2026-09-04T18:15+0300

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Fed'in faizleri düşürmesini defalarca talep eden Trump, "Yüksek faiz oranları ABD'yi çok adaletsiz bir dezavantaja sokuyor ve bunun olmasına izin vermeyeceğim!" dedi.ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), cuma günü ağustos ayında istihdam artışının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Bunun ardından yatırımcılar, Fed'in bu ayın ilerleyen günlerinde faiz artıracağı yönündeki beklentilerini artırdı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı: ABD’nin dış ticaret açığı verdiği ülkeler hangileri?ABD'nin en yüksek mal ticareti açığı verdiği ülkelerin başında imalat, otomotiv ve elektronik tedarik zincirlerinin merkezinde yer alan Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri geliyor.En fazla ticaret açığı verilen başlıca ülkeler şunlar:

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