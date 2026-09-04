https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arnavutkoyde-cinayet-servis-soforu-silahli-saldirida-olduruldu-1108486485.html
Arnavutköy’de cinayet: Servis şoförü silahlı saldırıda öldürüldü
Arnavutköy’de cinayet: Servis şoförü silahlı saldırıda öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iki servis şoförü arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. 4 el ateş edilen Mehmet T., kaldırıldığı hastanede öldü. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T00:50+0300
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i̇stanbul
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
arnavutköy
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Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi’nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Özcan K., Mehmet T.’ye 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan şüpheli Özcan K., polis ekiplerince Haraççı Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla yakalandı.Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, başka bir suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gulistan-doku-sorusturmasi-eski-tunceli-il-jandarma-komutan-yardimcisi-kahramanin-ifadesi-ortaya-1108480902.html
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i̇stanbul, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, arnavutköy
i̇stanbul, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, arnavutköy
Arnavutköy’de cinayet: Servis şoförü silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iki servis şoförü arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. 4 el ateş edilen Mehmet T., kaldırıldığı hastanede öldü.
Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi’nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Özcan K., Mehmet T.’ye 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli Özcan K., polis ekiplerince Haraççı Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, başka bir suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.