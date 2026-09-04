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Arnavutköy’de cinayet: Servis şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Arnavutköy’de cinayet: Servis şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iki servis şoförü arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. 4 el ateş edilen Mehmet T., kaldırıldığı hastanede öldü. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

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Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi’nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Özcan K., Mehmet T.’ye 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan şüpheli Özcan K., polis ekiplerince Haraççı Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla yakalandı.Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, başka bir suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

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i̇stanbul, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, arnavutköy