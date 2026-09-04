Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/siddet-goruntuleriyle-gundem-olmustu-berhan-simsek-chpdeki-gorevinden-istifa-etti-1108501973.html
Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti
Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Birlikte yaşadığı kadına yönelik şiddet iddialarıyla gündem olan Berhan Şimşek, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T14:07+0300
2026-09-04T14:10+0300
türki̇ye
berhan şimşek
chp
i̇stifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1d/1043686335_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_04ae9c1d9d425befdaa18516a5a1371e.jpg
Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddiaları ve basına yansıyan görüntüler üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1d/1043686335_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_e65792ed68561f4ff812de70d5d21e5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
berhan şimşek, chp, i̇stifa
berhan şimşek, chp, i̇stifa

Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti

14:07 04.09.2026 (güncellendi: 14:10 04.09.2026)
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
Abone ol
Birlikte yaşadığı kadına yönelik şiddet iddialarıyla gündem olan Berhan Şimşek, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddiaları ve basına yansıyan görüntüler üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала