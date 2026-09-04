https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/siddet-goruntuleriyle-gundem-olmustu-berhan-simsek-chpdeki-gorevinden-istifa-etti-1108501973.html

Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti

Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Birlikte yaşadığı kadına yönelik şiddet iddialarıyla gündem olan Berhan Şimşek, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T14:07+0300

2026-09-04T14:07+0300

2026-09-04T14:10+0300

türki̇ye

berhan şimşek

chp

i̇stifa

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Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddiaları ve basına yansıyan görüntüler üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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Sputnik Türkiye

berhan şimşek, chp, i̇stifa