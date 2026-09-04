https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/siddet-goruntuleriyle-gundem-olmustu-berhan-simsek-chpdeki-gorevinden-istifa-etti-1108501973.html
Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti
Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Birlikte yaşadığı kadına yönelik şiddet iddialarıyla gündem olan Berhan Şimşek, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T14:07+0300
2026-09-04T14:07+0300
2026-09-04T14:10+0300
türki̇ye
berhan şimşek
chp
i̇stifa
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Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddiaları ve basına yansıyan görüntüler üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
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berhan şimşek, chp, i̇stifa
berhan şimşek, chp, i̇stifa
Şiddet görüntüleriyle gündem olmuştu: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti
14:07 04.09.2026 (güncellendi: 14:10 04.09.2026)
Birlikte yaşadığı kadına yönelik şiddet iddialarıyla gündem olan Berhan Şimşek, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddiaları ve basına yansıyan görüntüler üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.