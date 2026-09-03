https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/tekirdagda-mavis-denizanasi-goruldu-uzmanlar-uyardi--1108473914.html

Tekirdağ'da 'maviş denizanası' görüldü: Uzmanlar uyardı

Tekirdağ'da 'maviş denizanası' görüldü: Uzmanlar uyardı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da, endemik 'maviş denizanası' görüldü. Uzmanlar ise alerjik reaksiyona neden olabileceği için temastan kaçınılması uyarısında bulundu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:28+0300

2026-09-03T15:28+0300

2026-09-03T15:32+0300

yaşam

marmara denizi

tekirdağ

mustafa sarı

endemik

endemik tür

maviş denizanası

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Tekirdağ'da, bilimsel adı "Cotylorhiza Tuberculata" olan "maviş denizanası" görüldü. Uzmanlar söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu belirtirken, zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiyesinde bulundular. Deniz suyu sıcaklığını ve kirlilik nedeniyle görülüyorPiri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tekirdağ kıyılarında görülen denizanası türünün bilimsel adının "Cotylorhiza Tuberculata" olduğunu belirtti.Sarı, söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu ve Marmara Denizi'nde ilk kez 2021 yılında bilimsel olarak raporlandığını hatırlattı.Alerjik reaksiyona neden olabilirSu sıcaklıklarının yüksek seyrettiği aylarda türün Marmara Denizi'nde seyrek olarak görüldüğünü aktaran Sarı, "Zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiye edilir." ifadesini kullandı.Bu türün kollarının arasında çoğu zaman küçük balık yavrularının bulunduğunu belirten Sarı, "Denizlerin ısınmasının yanı sıra Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılmaması ve denizanası popülasyonunu kontrol eden büyük, etçil balıkların aşırı avlanmasının önüne geçilmemesi halinde denizanalarının farklı türleri daha sık görülmeye devam edecek." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/dunyada-esi-benzeri-yok-hicbir-karaya-kiyisi-olmayan-tek-deniz-nerede-1108434001.html

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marmara denizi, tekirdağ, mustafa sarı, endemik, endemik tür, maviş denizanası