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Tekirdağ'da 'maviş denizanası' görüldü: Uzmanlar uyardı
Tekirdağ'da 'maviş denizanası' görüldü: Uzmanlar uyardı
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Tekirdağ'da, endemik 'maviş denizanası' görüldü. Uzmanlar ise alerjik reaksiyona neden olabileceği için temastan kaçınılması uyarısında bulundu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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marmara denizi
tekirdağ
mustafa sarı
endemik
endemik tür
maviş denizanası
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Tekirdağ'da, bilimsel adı "Cotylorhiza Tuberculata" olan "maviş denizanası" görüldü. Uzmanlar söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu belirtirken, zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiyesinde bulundular. Deniz suyu sıcaklığını ve kirlilik nedeniyle görülüyorPiri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tekirdağ kıyılarında görülen denizanası türünün bilimsel adının "Cotylorhiza Tuberculata" olduğunu belirtti.Sarı, söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu ve Marmara Denizi'nde ilk kez 2021 yılında bilimsel olarak raporlandığını hatırlattı.Alerjik reaksiyona neden olabilirSu sıcaklıklarının yüksek seyrettiği aylarda türün Marmara Denizi'nde seyrek olarak görüldüğünü aktaran Sarı, "Zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiye edilir." ifadesini kullandı.Bu türün kollarının arasında çoğu zaman küçük balık yavrularının bulunduğunu belirten Sarı, "Denizlerin ısınmasının yanı sıra Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılmaması ve denizanası popülasyonunu kontrol eden büyük, etçil balıkların aşırı avlanmasının önüne geçilmemesi halinde denizanalarının farklı türleri daha sık görülmeye devam edecek." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/dunyada-esi-benzeri-yok-hicbir-karaya-kiyisi-olmayan-tek-deniz-nerede-1108434001.html
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marmara denizi, tekirdağ, mustafa sarı, endemik, endemik tür, maviş denizanası
marmara denizi, tekirdağ, mustafa sarı, endemik, endemik tür, maviş denizanası

Tekirdağ'da 'maviş denizanası' görüldü: Uzmanlar uyardı

15:28 03.09.2026 (güncellendi: 15:32 03.09.2026)
© Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifmaviş denizanası
maviş denizanası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatif
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Tekirdağ'da, endemik 'maviş denizanası' görüldü. Uzmanlar ise alerjik reaksiyona neden olabileceği için temastan kaçınılması uyarısında bulundu.
Tekirdağ'da, bilimsel adı "Cotylorhiza Tuberculata" olan "maviş denizanası" görüldü. Uzmanlar söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu belirtirken, zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiyesinde bulundular.

Deniz suyu sıcaklığını ve kirlilik nedeniyle görülüyor

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tekirdağ kıyılarında görülen denizanası türünün bilimsel adının "Cotylorhiza Tuberculata" olduğunu belirtti.
Sarı, söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu ve Marmara Denizi'nde ilk kez 2021 yılında bilimsel olarak raporlandığını hatırlattı.
© Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifmaviş denizanası
maviş denizanası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
maviş denizanası
© Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatif

Alerjik reaksiyona neden olabilir

Su sıcaklıklarının yüksek seyrettiği aylarda türün Marmara Denizi'nde seyrek olarak görüldüğünü aktaran Sarı, "Zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiye edilir." ifadesini kullandı.
Bu türün kollarının arasında çoğu zaman küçük balık yavrularının bulunduğunu belirten Sarı, "Denizlerin ısınmasının yanı sıra Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılmaması ve denizanası popülasyonunu kontrol eden büyük, etçil balıkların aşırı avlanmasının önüne geçilmemesi halinde denizanalarının farklı türleri daha sık görülmeye devam edecek." dedi.
Araştırmacılar, uydu verilerini kullanarak dev bir okyanusa dair ipuçları elde etmek amacıyla bir kanyondaki deniz seviyesini hesaplayıp simüle etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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