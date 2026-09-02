Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rosaviatsiya-kievin-rus-hava-sahasina-iliskin-belgeleri-hukuken-gecersiz-1108445184.html
Rosaviatsiya: Kiev’in Rus hava sahasına ilişkin belgeleri hukuken geçersiz
Rosaviatsiya: Kiev’in Rus hava sahasına ilişkin belgeleri hukuken geçersiz
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı belgelerin uluslararası sivil havacılık kurallarını... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T21:37+0300
2026-09-02T21:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
notam
rusya
kiev
vladimir zelenskiy
devlet terörü
dmitriy medvedev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/10/1051829499_0:218:2939:1871_1920x0_80_0_0_4e46e689d28e6081864e1435f42602f1.jpg
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna'nın Rus hava sahasına yönelik adımlarına ilişkin Havacılara Bildiri (NOTAM) yayınladı.Kurumdan yapılan açıklamada, “Ukrayna tarafından Rus hava sahasıyla ilgili olarak yayınlanan tüm belgelerin hukuken geçersiz olduğu ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde NOTAM yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev yönetiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin de Rus makamlarının sivil havacılığa yönelik tehditlere zamanında yanıt verdiğini; uçuş emniyeti ve havalimanı güvenliği şartlarını sürekli geliştirdiğini belirtmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise Kiev’in sivil havacılığa yönelik tehditlerine karşı misilleme niteliğinde adımlar atılabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-zelenskiynin-rus-havaciligina-yonelik-tehdidine-tepki-catismanin-genislemesinden-endiseliyiz-1108444427.html
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/10/1051829499_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_2d6a5827b610682b7a92c6517064f2d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), notam, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü, dmitriy medvedev
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), notam, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü, dmitriy medvedev

Rosaviatsiya: Kiev’in Rus hava sahasına ilişkin belgeleri hukuken geçersiz

21:37 02.09.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya’nın yeni yolcu uçağı MS-21-300
Rusya’nın yeni yolcu uçağı MS-21-300 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı belgelerin uluslararası sivil havacılık kurallarını ihlal ettiğini ve hukuki geçerliliğinin bulunmadığını bildirdi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna'nın Rus hava sahasına yönelik adımlarına ilişkin Havacılara Bildiri (NOTAM) yayınladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Ukrayna tarafından Rus hava sahasıyla ilgili olarak yayınlanan tüm belgelerin hukuken geçersiz olduğu ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde NOTAM yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev yönetiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.
Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin de Rus makamlarının sivil havacılığa yönelik tehditlere zamanında yanıt verdiğini; uçuş emniyeti ve havalimanı güvenliği şartlarını sürekli geliştirdiğini belirtmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise Kiev’in sivil havacılığa yönelik tehditlerine karşı misilleme niteliğinde adımlar atılabileceği uyarısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz
20:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала