https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rosaviatsiya-kievin-rus-hava-sahasina-iliskin-belgeleri-hukuken-gecersiz-1108445184.html
Rosaviatsiya: Kiev’in Rus hava sahasına ilişkin belgeleri hukuken geçersiz
Rosaviatsiya: Kiev’in Rus hava sahasına ilişkin belgeleri hukuken geçersiz
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı belgelerin uluslararası sivil havacılık kurallarını... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T21:37+0300
2026-09-02T21:37+0300
2026-09-02T21:37+0300
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notam
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna'nın Rus hava sahasına yönelik adımlarına ilişkin Havacılara Bildiri (NOTAM) yayınladı.Kurumdan yapılan açıklamada, “Ukrayna tarafından Rus hava sahasıyla ilgili olarak yayınlanan tüm belgelerin hukuken geçersiz olduğu ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde NOTAM yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev yönetiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin de Rus makamlarının sivil havacılığa yönelik tehditlere zamanında yanıt verdiğini; uçuş emniyeti ve havalimanı güvenliği şartlarını sürekli geliştirdiğini belirtmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise Kiev’in sivil havacılığa yönelik tehditlerine karşı misilleme niteliğinde adımlar atılabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-zelenskiynin-rus-havaciligina-yonelik-tehdidine-tepki-catismanin-genislemesinden-endiseliyiz-1108444427.html
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rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), notam, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü, dmitriy medvedev
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), notam, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü, dmitriy medvedev
Rosaviatsiya: Kiev’in Rus hava sahasına ilişkin belgeleri hukuken geçersiz
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı belgelerin uluslararası sivil havacılık kurallarını ihlal ettiğini ve hukuki geçerliliğinin bulunmadığını bildirdi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Ukrayna'nın Rus hava sahasına yönelik adımlarına ilişkin Havacılara Bildiri (NOTAM) yayınladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Ukrayna tarafından Rus hava sahasıyla ilgili olarak yayınlanan tüm belgelerin hukuken geçersiz olduğu ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde NOTAM yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev yönetiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.
Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin de Rus makamlarının sivil havacılığa yönelik tehditlere zamanında yanıt verdiğini; uçuş emniyeti ve havalimanı güvenliği şartlarını sürekli geliştirdiğini belirtmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise Kiev’in sivil havacılığa yönelik tehditlerine karşı misilleme niteliğinde adımlar atılabileceği uyarısında bulunmuştu.