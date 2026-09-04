https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rus-be-200-amfibi-ucaklari-turkiyedeki-orman-yanginlariyla-mucadelede-yogun-mesai-harciyor-1108513842.html

Rus Be-200 amfibi uçakları Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun mesai harcıyor

Rus Be-200 amfibi uçakları Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun mesai harcıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin talebi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Türkiye'de görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçakları, orman... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T19:42+0300

2026-09-04T19:42+0300

2026-09-04T20:06+0300

türki̇ye

rus be-200

antalya

orman yangını

yangın söndürme uçağı

i̇stanbul

i̇zmir

rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatıyla Türkiye'ye gönderilen Rus Be-200ChS amfibi uçakları, İstanbul, İzmir ve Muğla başta olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarına havadan müdahalede kritik rol üstleniyor. Rus mürettebat, zorlu hava koşulları ve yoğun dumana rağmen alevlerle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama iki kalkış yapan Rus uçakları, toplam 28 sorti gerçekleştirdi. Yangın riskinin arttığı dönemlerde imkanların zorlanarak yoğun bir mesai harcandığı, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki yangınlarda mürettebatın 8 saat havada kalarak 3 sorti yaptığı ve alevlere 230 ton su bıraktığı belirtildi.Hazırlık süresi en fazla 45 dakikaAmfibi uçakların operasyonlarında, yangın söndürme görevleri için özel eğitim almış deneyimli Rus uçuş ve teknik personeli görev yapıyor. Ekiplerin kalkış emrinden taksi başlangıcına kadar olan hazırlık süreci azami 45 dakika sürüyor. Koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak amacıyla her uçuşta, yer hizmetleri ve diğer hava araçlarıyla iletişimi sağlayan iki Türk temsilci de Rus uzmanlara eşlik ediyor.15 saniyede 10 ton su alabiliyorUçaklar, yangın söndürme suyu ikmalini Türkiye'deki göller ve denizlerden sağlıyor. Be-200ChS amfibi uçakları, hareketli ikmal esnasında 15-20 saniye gibi kısa bir sürede 9 ila 10 ton su alabiliyor. Azami kapasitesi 12 ton olan bu uçakların su tanklarına, müdahale verimliliğini artırmak amacıyla köpük yapıcı maddeler de ilave ediliyor.Zorlu koşullarda yüksek profesyonellikRus uçuş ekibinin görev sırasında şiddetli rüzgarların yol açtığı büyük dalgalar, yoğun duman kaynaklı görüş kısıtlılığı, türbülans ve yangın merkezlerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar gibi zorluklarla aralıksız mücadele ettiği belirtildi.Tüm bu güç şartlara rağmen uçuş ekibinin büyük bir ustalık sergilediği kaydedilirken; İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla'daki yangınların kontrol altına alınmasında aktif rol oynayan Rus ekiplerin, yangın söndürme nöbetini sürdüreceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html

türki̇ye

antalya

i̇stanbul

i̇zmir

rusya

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rus be-200, antalya, orman yangını, yangın söndürme uçağı, i̇stanbul, i̇zmir, rusya, vladimir putin