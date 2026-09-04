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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rus-be-200-amfibi-ucaklari-turkiyedeki-orman-yanginlariyla-mucadelede-yogun-mesai-harciyor-1108513842.html
Rus Be-200 amfibi uçakları Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun mesai harcıyor
Rus Be-200 amfibi uçakları Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun mesai harcıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin talebi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Türkiye'de görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçakları, orman... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatıyla Türkiye'ye gönderilen Rus Be-200ChS amfibi uçakları, İstanbul, İzmir ve Muğla başta olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarına havadan müdahalede kritik rol üstleniyor. Rus mürettebat, zorlu hava koşulları ve yoğun dumana rağmen alevlerle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama iki kalkış yapan Rus uçakları, toplam 28 sorti gerçekleştirdi. Yangın riskinin arttığı dönemlerde imkanların zorlanarak yoğun bir mesai harcandığı, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki yangınlarda mürettebatın 8 saat havada kalarak 3 sorti yaptığı ve alevlere 230 ton su bıraktığı belirtildi.Hazırlık süresi en fazla 45 dakikaAmfibi uçakların operasyonlarında, yangın söndürme görevleri için özel eğitim almış deneyimli Rus uçuş ve teknik personeli görev yapıyor. Ekiplerin kalkış emrinden taksi başlangıcına kadar olan hazırlık süreci azami 45 dakika sürüyor. Koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak amacıyla her uçuşta, yer hizmetleri ve diğer hava araçlarıyla iletişimi sağlayan iki Türk temsilci de Rus uzmanlara eşlik ediyor.15 saniyede 10 ton su alabiliyorUçaklar, yangın söndürme suyu ikmalini Türkiye'deki göller ve denizlerden sağlıyor. Be-200ChS amfibi uçakları, hareketli ikmal esnasında 15-20 saniye gibi kısa bir sürede 9 ila 10 ton su alabiliyor. Azami kapasitesi 12 ton olan bu uçakların su tanklarına, müdahale verimliliğini artırmak amacıyla köpük yapıcı maddeler de ilave ediliyor.Zorlu koşullarda yüksek profesyonellikRus uçuş ekibinin görev sırasında şiddetli rüzgarların yol açtığı büyük dalgalar, yoğun duman kaynaklı görüş kısıtlılığı, türbülans ve yangın merkezlerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar gibi zorluklarla aralıksız mücadele ettiği belirtildi.Tüm bu güç şartlara rağmen uçuş ekibinin büyük bir ustalık sergilediği kaydedilirken; İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla'daki yangınların kontrol altına alınmasında aktif rol oynayan Rus ekiplerin, yangın söndürme nöbetini sürdüreceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html
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i̇stanbul
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rus be-200, antalya, orman yangını, yangın söndürme uçağı, i̇stanbul, i̇zmir, rusya, vladimir putin
rus be-200, antalya, orman yangını, yangın söndürme uçağı, i̇stanbul, i̇zmir, rusya, vladimir putin

Rus Be-200 amfibi uçakları Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun mesai harcıyor

19:42 04.09.2026 (güncellendi: 20:06 04.09.2026)
© SputnikTürkiye'deki orman yangınlarına müdahale eden Rus Be-200 amfibi uçağı
Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale eden Rus Be-200 amfibi uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Sputnik
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Türkiye'nin talebi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Türkiye'de görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçakları, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatıyla Türkiye'ye gönderilen Rus Be-200ChS amfibi uçakları, İstanbul, İzmir ve Muğla başta olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarına havadan müdahalede kritik rol üstleniyor. Rus mürettebat, zorlu hava koşulları ve yoğun dumana rağmen alevlerle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama iki kalkış yapan Rus uçakları, toplam 28 sorti gerçekleştirdi. Yangın riskinin arttığı dönemlerde imkanların zorlanarak yoğun bir mesai harcandığı, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki yangınlarda mürettebatın 8 saat havada kalarak 3 sorti yaptığı ve alevlere 230 ton su bıraktığı belirtildi.

© SputnikTürkiye'de yangın söndürme çalışmaları için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçak mürettebatı
Türkiye'de yangın söndürme çalışmaları için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçak mürettebatı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Türkiye'de yangın söndürme çalışmaları için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçak mürettebatı
1/1
© Sputnik
Türkiye'de yangın söndürme çalışmaları için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçak mürettebatı

Hazırlık süresi en fazla 45 dakika

Amfibi uçakların operasyonlarında, yangın söndürme görevleri için özel eğitim almış deneyimli Rus uçuş ve teknik personeli görev yapıyor. Ekiplerin kalkış emrinden taksi başlangıcına kadar olan hazırlık süreci azami 45 dakika sürüyor. Koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak amacıyla her uçuşta, yer hizmetleri ve diğer hava araçlarıyla iletişimi sağlayan iki Türk temsilci de Rus uzmanlara eşlik ediyor.

15 saniyede 10 ton su alabiliyor

Uçaklar, yangın söndürme suyu ikmalini Türkiye'deki göller ve denizlerden sağlıyor. Be-200ChS amfibi uçakları, hareketli ikmal esnasında 15-20 saniye gibi kısa bir sürede 9 ila 10 ton su alabiliyor. Azami kapasitesi 12 ton olan bu uçakların su tanklarına, müdahale verimliliğini artırmak amacıyla köpük yapıcı maddeler de ilave ediliyor.
© SputnikTürkiye’de orman yangını için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçağı
Türkiye’de orman yangını için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçağı - Sputnik Türkiye
1/1
© Sputnik
Türkiye’de orman yangını için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçağı
1/1
© Sputnik
Türkiye’de orman yangını için görevlendirilen Rus Be-200ChS amfibi uçağı

Zorlu koşullarda yüksek profesyonellik

Rus uçuş ekibinin görev sırasında şiddetli rüzgarların yol açtığı büyük dalgalar, yoğun duman kaynaklı görüş kısıtlılığı, türbülans ve yangın merkezlerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar gibi zorluklarla aralıksız mücadele ettiği belirtildi.
Tüm bu güç şartlara rağmen uçuş ekibinin büyük bir ustalık sergilediği kaydedilirken; İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla'daki yangınların kontrol altına alınmasında aktif rol oynayan Rus ekiplerin, yangın söndürme nöbetini sürdüreceği vurgulandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
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