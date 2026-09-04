https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hava-durumunda-kritik-kirilma-60-kilometrelik-firtina-ve-saganak-kapida-1108487940.html
Hava durumunda kritik kırılma: 60 kilometrelik fırtına ve sağanak kapıda
Hava durumunda kritik kırılma: 60 kilometrelik fırtına ve sağanak kapıda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birden fazla bölgeyi içine alan ani gök gürültülü... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T07:04+0300
2026-09-04T07:04+0300
2026-09-04T07:07+0300
doğu anadolu
antalya
kuzey ege
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yaşam
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Türkiye genelinde bir süredir etkili olan bunaltıcı hava yerini kritik bir atmosferik kırılmaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalmaya devam etmesine rağmen, gökyüzü aniden hareketlenecek. Kuzey ve batı kesimlerden giriş yapan dengesiz hava kütlesi, yerel fırtına ve sağanak yağış riskini beraberinde getirdi.İki ayrı hatta 60 kilometrelik sert rüzgar alarmıHava raporundaki en kritik detay ise rüzgarın hızında saklı. Özellikle deniz ve kara ulaşımını tehdit edebilecek şiddette bir hava akımı öngörülüyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batısında ise batı ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları açık şekilde uyardı. Denizlerde ise özellikle Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar dalgaların boyunu yer yer 3 metreye kadar ulaştıracak.Gök gürültülü sağanak vuracak: Risk altındaki i̇llerSıcak havanın aniden soğuk hava tabakasıyla buluştuğu yüksek ve kıyı hatlarda ise bölgesel sağanak geçişleri etkili olacak. Trakya'nın batısı, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanağın doğrudan hedefinde bulunuyor.Bölge bölge sıcaklık ve yağış tablosu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/okullarda-yeni-guvenlik-donemi-31-bin-personel-sahada-1108487737.html
doğu anadolu
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doğu anadolu, antalya, kuzey ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu, antalya, kuzey ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Hava durumunda kritik kırılma: 60 kilometrelik fırtına ve sağanak kapıda
07:04 04.09.2026 (güncellendi: 07:07 04.09.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birden fazla bölgeyi içine alan ani gök gürültülü sağanak ve saatte 60 kilometreyi bulan fırtınamsı rüzgar dalgasına karşı peş peşe sarı alarm verdi.
Türkiye genelinde bir süredir etkili olan bunaltıcı hava yerini kritik bir atmosferik kırılmaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalmaya devam etmesine rağmen, gökyüzü aniden hareketlenecek. Kuzey ve batı kesimlerden giriş yapan dengesiz hava kütlesi, yerel fırtına ve sağanak yağış riskini beraberinde getirdi.
İki ayrı hatta 60 kilometrelik sert rüzgar alarmı
Hava raporundaki en kritik detay ise rüzgarın hızında saklı. Özellikle deniz ve kara ulaşımını tehdit edebilecek şiddette bir hava akımı öngörülüyor. Marmara’nın güneybatısı
ile Kuzey Ege
hattında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi
ile Doğu Anadolu’nun batısında
ise batı ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat
hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları açık şekilde uyardı. Denizlerde ise özellikle Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar
dalgaların boyunu yer yer 3 metreye kadar ulaştıracak.
Gök gürültülü sağanak vuracak: Risk altındaki i̇ller
Sıcak havanın aniden soğuk hava tabakasıyla buluştuğu yüksek ve kıyı hatlarda ise bölgesel sağanak geçişleri etkili olacak. Trakya'nın batısı
, İç Ege'nin güney ve doğusu
, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri
, Batı Karadeniz'in iç kesimleri
, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu
gök gürültülü sağanağın doğrudan hedefinde bulunuyor.
Bölge bölge sıcaklık ve yağış tablosu
Marmara: Kırklareli'de
(30°C) öğleden sonra gök gürültülü sağanak var. İstanbul
(29°C), Bursa
(30°C) ve Çanakkale
(31°C) parçalı bulutlu seyrederken güneybatıda fırtına riski hakim.
Ege: Denizli
(35°C) ve Uşak'ta
(31°C) öğle saatlerinden sonra ani yağış görülecek. İzmir
(34°C) ve Manisa
(34°C) az bulutlu ancak kuzey kesimlerde rüzgar sert.
Akdeniz & İç Anadolu: Adana
(34°C) ve Antalya'nın
(34°C) iç kesimleri ile Burdur
(32°C), Ankara'nın kuzeyi (31°C), Çankırı
(30°C) ve Eskişehir
(27°C) yerel sağanak geçişli.
Karadeniz: Bolu
(25°C) ve Düzce'de
(27°C) iç kesimler; Samsun
(27°C), Trabzon
(26°C) ve Rize'de
(27°C) kıyı hattı öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Doğu & Güneydoğu: Kars
(26°C) ve Erzurum'un kuzeyi (29°C) yerel yağış alacak. Diyarbakır
(38°C) ve Şanlıurfa
(38°C) başta olmak üzere Güneydoğu'da
kavurucu sıcaklık ve açık gökyüzü etkisini sürdürecek.