https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hava-durumunda-kritik-kirilma-60-kilometrelik-firtina-ve-saganak-kapida-1108487940.html

Hava durumunda kritik kırılma: 60 kilometrelik fırtına ve sağanak kapıda

Hava durumunda kritik kırılma: 60 kilometrelik fırtına ve sağanak kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birden fazla bölgeyi içine alan ani gök gürültülü... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T07:04+0300

2026-09-04T07:04+0300

2026-09-04T07:07+0300

doğu anadolu

antalya

kuzey ege

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

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Türkiye genelinde bir süredir etkili olan bunaltıcı hava yerini kritik bir atmosferik kırılmaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalmaya devam etmesine rağmen, gökyüzü aniden hareketlenecek. Kuzey ve batı kesimlerden giriş yapan dengesiz hava kütlesi, yerel fırtına ve sağanak yağış riskini beraberinde getirdi.İki ayrı hatta 60 kilometrelik sert rüzgar alarmıHava raporundaki en kritik detay ise rüzgarın hızında saklı. Özellikle deniz ve kara ulaşımını tehdit edebilecek şiddette bir hava akımı öngörülüyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batısında ise batı ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları açık şekilde uyardı. Denizlerde ise özellikle Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar dalgaların boyunu yer yer 3 metreye kadar ulaştıracak.Gök gürültülü sağanak vuracak: Risk altındaki i̇llerSıcak havanın aniden soğuk hava tabakasıyla buluştuğu yüksek ve kıyı hatlarda ise bölgesel sağanak geçişleri etkili olacak. Trakya'nın batısı, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanağın doğrudan hedefinde bulunuyor.Bölge bölge sıcaklık ve yağış tablosu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/okullarda-yeni-guvenlik-donemi-31-bin-personel-sahada-1108487737.html

doğu anadolu

antalya

kuzey ege

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doğu anadolu, antalya, kuzey ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü