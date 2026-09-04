Prof. Dr. Konukman: ‘Faize 1,8 trilyon, yatırıma 766 milyar lira ayrılan bir ekonomik model çalışmaz’

“Sanayide bir sorun daha var. Sektör temsilcileri bunu sürekli dile getiriyor. Buna karşılık tüketim tarafında rahatlatıcı bir gelişme varmış gibi görünüyor. Yerleşik hane halkının tüketim harcamalarının büyümeye katkısı yüzde 3,5 arttı. Ancak buradan, “İnsanların gelirleri arttı, tüketimde ciddi bir canlanma ve rahatlama yaşandı” sonucu çıkarılmamalı.

Türkiye Bankalar Birliği ve bankacılık verileri, bu tüketimin borçlanarak sürdürüldüğünü gösteriyor. İnsanlar, gelirlerinin yetmediği noktada ihtiyaç ve konut kredilerine yöneliyor. Özellikle dar gelirliler, başka seçenekleri kalmadığı için bankalara başvuruyor. Krediye ulaşamayanlar ise dostlarından ya da aile çevrelerinden destek alarak tüketimlerini sürdürüyor. Bu nedenle siyasi iktidar çevreleri, “Yerleşik hane halkının tüketim harcamaları geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı” diye sevinmemeli. Çünkü devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalıyor. Sermaye oluşumu, yani yatırımlarda ise artış yalnızca yüzde 0,6. Bu, geleceğe ilişkin çok önemli bir sinyal. Yatırımsız büyüme olur mu? Yatırımlardaki artış yüzde 1’i bile bulmamış.

Mal ve hizmet ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalmış. İthalatta da düşüş var. Ancak İran’a yönelik gerilimin yeniden tırmanması ve bunun petrol fiyatlarına olası etkileri dikkate alınmalı. Ham petrol fiyatları dünden beri 100 dolara dayandı. İthalatımız azaldı diyoruz ama petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak özellikle zorunlu ithalat nedeniyle burada ciddi bir artış yaşanabilir. 3. Enflasyon Raporu’nda enflasyon hedefi 2 puan yükseltildi. Daha önce yüzde 26 olarak açıklanan hedef yüzde 28’e çıkarıldı. Peki yüzde 16 hedefi nerede kaldı? 2027 ve 2028 hedefleri de revize edildi. Bütün bunları yeni OVP’de göreceğiz. Yüzde 28 de OVP’de arayacağımız hedeflerden biri olacak; 30-35 bandına kadar çıkması da mümkün.”