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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bulgaristan-basbakani-radevden-ukraynaya-askeri-yardim-tepkisi-1108499004.html
Bulgaristan Başbakanı Radev'den Ukrayna'ya askeri yardım tepkisi: 'Avrupa'nın yaptığı akılsızca değil mi?'
Bulgaristan Başbakanı Radev'den Ukrayna'ya askeri yardım tepkisi: 'Avrupa'nın yaptığı akılsızca değil mi?'
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Avrupa'nın askeri politikalarını eleştiren Bulgaristan Başbakanı Radev, Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T12:47+0300
2026-09-04T12:48+0300
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rumen radev
ukrayna
bulgaristan
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uzun menzilli füze
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Bulgaristan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatlarını eleştirdi.Avrupa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat ve eğitmen sağladığını hatırlatan Radev, "Avrupa'nın Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine saldırılar düzenlemesi için kendi uzun menzilli silahlarını göndermesi akılsızca değil mi? Gözlerimizi kapatmayalım: Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz? Sakince bakacak mı, yoksa yanıt mı verecek? Büyük soru işareti de burada" değerlendirmesinde bulundu.Nükleer güç vurgusu ve müzakere çağrısıBatı'nın Rusya'ya karşı zafer kazanma çabalarının gerçekçi olmadığını kaydeden Rumen Radev, Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer gücü olduğuna dikkat çekti.Avrupa'nın Rus füzelerine karşı koyamayacağını ifade eden Başbakan, "Avrupa Rusya olmadan da var olabilir, ancak Avrupa'nın Rusya'ya karşı uzun süre var olması zor olacaktır" diyerek taraflara müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-saldiri-lojistik-merkezleri-ve-limanlar-vuruldu-1108491454.html
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avrupa, rumen radev, ukrayna, bulgaristan, rusya, uzun menzilli füze
avrupa, rumen radev, ukrayna, bulgaristan, rusya, uzun menzilli füze

Bulgaristan Başbakanı Radev'den Ukrayna'ya askeri yardım tepkisi: 'Avrupa'nın yaptığı akılsızca değil mi?'

12:47 04.09.2026 (güncellendi: 12:48 04.09.2026)
© AARumen Radev
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA
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Avrupa'nın askeri politikalarını eleştiren Bulgaristan Başbakanı Radev, Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Bulgaristan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatlarını eleştirdi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat ve eğitmen sağladığını hatırlatan Radev, "Avrupa'nın Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine saldırılar düzenlemesi için kendi uzun menzilli silahlarını göndermesi akılsızca değil mi? Gözlerimizi kapatmayalım: Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz? Sakince bakacak mı, yoksa yanıt mı verecek? Büyük soru işareti de burada" değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer güç vurgusu ve müzakere çağrısı

Batı'nın Rusya'ya karşı zafer kazanma çabalarının gerçekçi olmadığını kaydeden Rumen Radev, Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer gücü olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'nın Rus füzelerine karşı koyamayacağını ifade eden Başbakan, "Avrupa Rusya olmadan da var olabilir, ancak Avrupa'nın Rusya'ya karşı uzun süre var olması zor olacaktır" diyerek taraflara müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
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