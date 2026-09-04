Bulgaristan Başbakanı Radev'den Ukrayna'ya askeri yardım tepkisi: 'Avrupa'nın yaptığı akılsızca değil mi?'
12:47 04.09.2026 (güncellendi: 12:48 04.09.2026)
© AARumen Radev
© AA
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Avrupa'nın askeri politikalarını eleştiren Bulgaristan Başbakanı Radev, Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Bulgaristan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatlarını eleştirdi.
Avrupa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat ve eğitmen sağladığını hatırlatan Radev, "Avrupa'nın Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine saldırılar düzenlemesi için kendi uzun menzilli silahlarını göndermesi akılsızca değil mi? Gözlerimizi kapatmayalım: Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz? Sakince bakacak mı, yoksa yanıt mı verecek? Büyük soru işareti de burada" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat ve eğitmen sağladığını hatırlatan Radev, "Avrupa'nın Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine saldırılar düzenlemesi için kendi uzun menzilli silahlarını göndermesi akılsızca değil mi? Gözlerimizi kapatmayalım: Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz? Sakince bakacak mı, yoksa yanıt mı verecek? Büyük soru işareti de burada" değerlendirmesinde bulundu.
Nükleer güç vurgusu ve müzakere çağrısı
Batı'nın Rusya'ya karşı zafer kazanma çabalarının gerçekçi olmadığını kaydeden Rumen Radev, Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer gücü olduğuna dikkat çekti.
Avrupa'nın Rus füzelerine karşı koyamayacağını ifade eden Başbakan, "Avrupa Rusya olmadan da var olabilir, ancak Avrupa'nın Rusya'ya karşı uzun süre var olması zor olacaktır" diyerek taraflara müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.
Avrupa'nın Rus füzelerine karşı koyamayacağını ifade eden Başbakan, "Avrupa Rusya olmadan da var olabilir, ancak Avrupa'nın Rusya'ya karşı uzun süre var olması zor olacaktır" diyerek taraflara müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.