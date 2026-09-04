Pakistanlı uzman: Putin'in Transarktik Ulaşım Koridoru vizyonu küresel ticareti değiştirebilir
© AP PhotoThis 2016 photo provided by the U.S. Navy, shows a submarine after breaking through ice in the Beaufort Sea off Alaska's north coast.
© AP Photo
Abone ol
Transarktik Ulaşım Koridoru'nun mesafeyi ve transit süresini önemli ölçüde azaltabileceğini söyleyen Jahangir, bunun Rusya'nın Asya ve Küresel Güney'le entegrasyonunu derinleştireceğini de vurguladı.
Dünya Ekonomi Forumu ortağı Mishal Pakistan'ın kurucu ortaklarından Amir Jahangir, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Transarktik Ulaşım Koridoru vizyonunu değerlendirerek projenin küresel ticaret yollarına alternatif sunabileceğini belirtti.
Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Avrupa ile Kuzeydoğu Asya arasındaki uygun seferler için Arktik geçişinin, Süveyş Kanalı güzergahına kıyasla mesafeyi ve transit süresini önemli ölçüde azaltabileceğini ifade eden Jahangir, bunun uluslararası işletmelere çatışma ve güvenlik sorunları karşısında güvenilir bir alternatif sağlayacağını vurguladı.
Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Avrupa ile Kuzeydoğu Asya arasındaki uygun seferler için Arktik geçişinin, Süveyş Kanalı güzergahına kıyasla mesafeyi ve transit süresini önemli ölçüde azaltabileceğini ifade eden Jahangir, bunun uluslararası işletmelere çatışma ve güvenlik sorunları karşısında güvenilir bir alternatif sağlayacağını vurguladı.
Jeopolitik etkiler ve gelecekteki zorluklar
Koridorun küresel ticareti daha çok kutuplu bir sisteme taşıyabileceğini ve Rusya'nın Asya ve Küresel Güney'le entegrasyonunu derinleştireceğini belirten uzman, projenin Süveyş Kanalı'na bağımlılığı azaltacağını kaydetti.
Bununla birlikte Jahangir, projenin mevcut rotaların yerini aniden almayacağını, rekabet gücünün yıl boyunca kesintisiz erişim, liman kapasitesi, sigorta maliyetleri ve çevresel tedbirlere bağlı olacağını ifade etti.
Bununla birlikte Jahangir, projenin mevcut rotaların yerini aniden almayacağını, rekabet gücünün yıl boyunca kesintisiz erişim, liman kapasitesi, sigorta maliyetleri ve çevresel tedbirlere bağlı olacağını ifade etti.
Putin'den Transarktik Ulaşım Koridoru'nu yıl boyunca işler hale getirme hedefi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda yaptığı konuşmada, Transarktik Ulaşım Koridoru'nda gemilerin seyrüseferini yıl boyu sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulamıştı.
Bu koridorun uluslararası sevkiyatların esnekliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tasarlandığını kaydeden Putin, "Hükümetten koridorun gelişim planının son rötuşlarını ivedilikle tamamlamasını bekliyorum" demişti.