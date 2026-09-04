https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/okullarda-yeni-guvenlik-donemi-31-bin-personel-sahada-1108487737.html
Okullarda yeni güvenlik dönemi: 31 bin personel sahada
Okullarda yeni güvenlik dönemi: 31 bin personel sahada
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı koordinesindeki 7 bakanlık okullarda "sıfır açık" stratejisini... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T06:53+0300
2026-09-04T06:53+0300
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türki̇ye
mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
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milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu
türkiye
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Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken, okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde bir araya gelen 7 bakanlık, eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji; öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden, kesintisiz bir denetim altına alıyor.7 bakanlıktan ortak i̇mza: Sıfır açık modeliEğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta; İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ile Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerindeki hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek.Kapılarda yeni güç: 31 bin bahçe güvenlik personeliYeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasında atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli, eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinde birinci hattı oluşturacak.Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken, okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak.Risk derecesine göre kademeli korumaTüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre dört farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya göre şekillenecek:Fiziksel takibin ötesi: Eş zamanlı psikolojik ağSistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı birimlerine yönlendirilecek.Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyeler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlar da devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak.
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mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, adalet partisi, milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu, türkiye, haberler
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, adalet partisi, milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu, türkiye, haberler
Okullarda yeni güvenlik dönemi: 31 bin personel sahada
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı koordinesindeki 7 bakanlık okullarda "sıfır açık" stratejisini devreye alıyor. 31 bin personelin görev yapacağı entegre modelle kapılar ardındaki her risk adım adım takip edilecek.
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken, okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde bir araya gelen 7 bakanlık, eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji; öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden, kesintisiz bir denetim altına alıyor.
7 bakanlıktan ortak i̇mza: Sıfır açık modeli
Eğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta; İçişleri, Milli Eğitim
, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet
ile Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerindeki hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek.
Kapılarda yeni güç: 31 bin bahçe güvenlik personeli
Yeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasında atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli, eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinde birinci hattı oluşturacak.
Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken, okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak.
Risk derecesine göre kademeli koruma
Tüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre dört farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya göre şekillenecek:
1. ve 2. Derece Riskli Okullar:
Bizzat emniyet personeli olan polis memurları
görev alacak. Asayiş
durumu valilik ve kaymakamlıklarca her ay masaya yatırılacak.
3. ve 4. Derece Riskli Okullar: Okul ihtiyat görevlisi
statüsündeki polisler ile yeni göreve başlayan bahçe güvenlik personeli koordineli şekilde nöbet tutacak.
Fiziksel takibin ötesi: Eş zamanlı psikolojik ağ
Sistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı
birimlerine yönlendirilecek.
Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyeler ile Gençlik
ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlar da devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak.