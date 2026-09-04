https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nijeryada-petrol-hirsizligi-girisimi-zehirli-gaz-solunumundan-43-kisi-oldu-1108487280.html

Nijerya'da petrol hırsızlığı girişimi: Zehirli gaz solunumundan 43 kişi öldü

Nijerya'da petrol hırsızlığı girişimi: Zehirli gaz solunumundan 43 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Nijerya’da, petrol hırsızlığı girişimi sırasında meydana gelen zehirli gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e çıktı. Bazı kişilerin ise... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T03:43+0300

2026-09-04T03:43+0300

2026-09-04T03:44+0300

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nijerya

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hırsızlık

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Nijerya’nın Rivers eyaletinde, petrol hırsızlığı girişimi gerçekleşti. Bir grubun petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğu sırada zehirli gaz sızıntısı meydana geldiği bildirildi. Petrol hırsızlığı girişimi sırasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı, 43 kişinin ölümüne yol açtı. Ayrıca zehirli gaz nedeniyle bayılan bazı kişilerin nehre düşerek kaybolduğu, zehirlenmeden kurtulan bazı kişilerin ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu belirtti.Karbalo, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade ederek, “Olayın ciddiyetini ortaya çıkarmak için soruşturmalar devam ediyor.” dedi.

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nijerya, petrol, hırsızlık