https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/netanyahu-hedefi-acikladi-iran-rejimini-devirecegiz-1108496672.html

Netanyahu hedefi açıkladı: 'İran rejimini devireceğiz'

Netanyahu hedefi açıkladı: 'İran rejimini devireceğiz'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesinde güvenlik zirvesinde konuştu. Tahran yönetiminin "hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu öne süren... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T11:52+0300

2026-09-04T11:52+0300

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Orta Doğu hattında tansiyon düşmezken, İsrail kanadından bölgesel dengeleri altüst edecek doğrudan bir rejim değişikliği çıkışı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri komuta kademesiyle gerçekleştirdiği kritik güvenlik toplantısında, Tahran'ı hedef alan en sert mesajlarından birini verdi. Ülkede yaklaşan erken seçim atmosferinde güvenlik kartını sahaya süren Netanyahu, İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetlerine işaret ederek İran rejimini devirmeyi temel stratejik hedef olarak belirlediklerini duyurdu.Tel Aviv'deki Kirya karargahında kritik güvenlik zirvesiİsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kritik temaslar, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı Kompleksi Kirya'da gerçekleşti. Toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlar katıldı.Güvenlik zirvesinde komuta kademesine hitap eden Netanyahu, bugüne kadar uyguladıkları caydırıcılık adımlarıyla İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Tahran yönetiminin tökezlediğini iddia eden İsrail Başbakanı, karşı tarafın içsel ve bölgesel olarak "tarihin en zayıf dönemini" yaşadığını öne sürdü.'Ulaşılabilir ve yakın': Rejim değişikliği masadaKonuşmasında çıtayı doğrudan yönetim krizine taşıyan Netanyahu, hedefin ulaşılamaz bir hayal olmadığını savundu:İran'ın İsrail’in sert karşılık verme kapasitesinden çekindiği için doğrudan bir hamle yapamadığını ileri süren Başbakan, ülke içinde siyasi birliğe sahip olduklarını iddia etti. Ancak açıklamanın zamanlaması, iç siyasetteki sancılı tabloyu gözler önüne seriyor.27 Ekim seçimleri öncesi anket baskısıSertleşen askeri retoriğin perde arkasında, İsrail iç kamuoyundaki seçim baskısı dikkat çekiyor. 27 Ekim'de sandık başına gitmeye hazırlanan ülkede yayınlanan kamuoyu yoklamaları, Netanyahu hükümeti için alarm veriyor:

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