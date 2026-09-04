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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/netanyahu-hedefi-acikladi-iran-rejimini-devirecegiz-1108496672.html
Netanyahu hedefi açıkladı: 'İran rejimini devireceğiz'
Netanyahu hedefi açıkladı: 'İran rejimini devireceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesinde güvenlik zirvesinde konuştu. Tahran yönetiminin "hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu öne süren... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T11:52+0300
2026-09-04T11:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Orta Doğu hattında tansiyon düşmezken, İsrail kanadından bölgesel dengeleri altüst edecek doğrudan bir rejim değişikliği çıkışı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri komuta kademesiyle gerçekleştirdiği kritik güvenlik toplantısında, Tahran'ı hedef alan en sert mesajlarından birini verdi. Ülkede yaklaşan erken seçim atmosferinde güvenlik kartını sahaya süren Netanyahu, İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetlerine işaret ederek İran rejimini devirmeyi temel stratejik hedef olarak belirlediklerini duyurdu.Tel Aviv'deki Kirya karargahında kritik güvenlik zirvesiİsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kritik temaslar, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı Kompleksi Kirya'da gerçekleşti. Toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlar katıldı.Güvenlik zirvesinde komuta kademesine hitap eden Netanyahu, bugüne kadar uyguladıkları caydırıcılık adımlarıyla İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Tahran yönetiminin tökezlediğini iddia eden İsrail Başbakanı, karşı tarafın içsel ve bölgesel olarak "tarihin en zayıf dönemini" yaşadığını öne sürdü.'Ulaşılabilir ve yakın': Rejim değişikliği masadaKonuşmasında çıtayı doğrudan yönetim krizine taşıyan Netanyahu, hedefin ulaşılamaz bir hayal olmadığını savundu:İran'ın İsrail’in sert karşılık verme kapasitesinden çekindiği için doğrudan bir hamle yapamadığını ileri süren Başbakan, ülke içinde siyasi birliğe sahip olduklarını iddia etti. Ancak açıklamanın zamanlaması, iç siyasetteki sancılı tabloyu gözler önüne seriyor.27 Ekim seçimleri öncesi anket baskısıSertleşen askeri retoriğin perde arkasında, İsrail iç kamuoyundaki seçim baskısı dikkat çekiyor. 27 Ekim'de sandık başına gitmeye hazırlanan ülkede yayınlanan kamuoyu yoklamaları, Netanyahu hükümeti için alarm veriyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/abdde-suikast-girisimleri-dahil-83-olay-incelendi-35-yildir-gizli-servis-politikalari-guncellenmedi-1108487566.html
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eyal zamir, i̇ran, i̇srail, tahran, i̇srail başbakanlık ofisi, ortadoğu, haberler
eyal zamir, i̇ran, i̇srail, tahran, i̇srail başbakanlık ofisi, ortadoğu, haberler

Netanyahu hedefi açıkladı: 'İran rejimini devireceğiz'

11:52 04.09.2026 (güncellendi: 11:53 04.09.2026)
© AP Photo / Ronen Zvulunİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesinde güvenlik zirvesinde konuştu. Tahran yönetiminin "hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu öne süren Netanyahu, önlerindeki ana hedefin İran rejimini devirmek olduğunu ilan etti.
Orta Doğu hattında tansiyon düşmezken, İsrail kanadından bölgesel dengeleri altüst edecek doğrudan bir rejim değişikliği çıkışı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri komuta kademesiyle gerçekleştirdiği kritik güvenlik toplantısında, Tahran'ı hedef alan en sert mesajlarından birini verdi. Ülkede yaklaşan erken seçim atmosferinde güvenlik kartını sahaya süren Netanyahu, İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetlerine işaret ederek İran rejimini devirmeyi temel stratejik hedef olarak belirlediklerini duyurdu.

Tel Aviv'deki Kirya karargahında kritik güvenlik zirvesi

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kritik temaslar, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı Kompleksi Kirya'da gerçekleşti. Toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlar katıldı.
Güvenlik zirvesinde komuta kademesine hitap eden Netanyahu, bugüne kadar uyguladıkları caydırıcılık adımlarıyla İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Tahran yönetiminin tökezlediğini iddia eden İsrail Başbakanı, karşı tarafın içsel ve bölgesel olarak "tarihin en zayıf dönemini" yaşadığını öne sürdü.

'Ulaşılabilir ve yakın': Rejim değişikliği masada

Konuşmasında çıtayı doğrudan yönetim krizine taşıyan Netanyahu, hedefin ulaşılamaz bir hayal olmadığını savundu:
"Önümüzdeki ana görev İran rejimini devirmek ve bu konudaki yeteneklerimize güveniyoruz."
İran'ın İsrail’in sert karşılık verme kapasitesinden çekindiği için doğrudan bir hamle yapamadığını ileri süren Başbakan, ülke içinde siyasi birliğe sahip olduklarını iddia etti. Ancak açıklamanın zamanlaması, iç siyasetteki sancılı tabloyu gözler önüne seriyor.

27 Ekim seçimleri öncesi anket baskısı

Sertleşen askeri retoriğin perde arkasında, İsrail iç kamuoyundaki seçim baskısı dikkat çekiyor. 27 Ekim'de sandık başına gitmeye hazırlanan ülkede yayınlanan kamuoyu yoklamaları, Netanyahu hükümeti için alarm veriyor:
Eisenkot Yükselişte: Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi, seçim anketlerinde yarışı önde götürmeyi sürdürüyor.
Taktiksel Tehditler: Sandıkta geriye düştüğü gözlenen Netanyahu'nun, iç siyasetteki zemin kaybını örtbas etmek ve kamuoyunu konsolide etmek amacıyla dış cepheye yönelik tehdit dilini zirveye taşıdığı belirtiliyor.
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