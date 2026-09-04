https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/abdde-suikast-girisimleri-dahil-83-olay-incelendi-35-yildir-gizli-servis-politikalari-guncellenmedi-1108487566.html
ABD'de suikast girişimleri dahil 83 olay incelendi: '35 yıldır Gizli Servis politikaları güncellenmedi'
ABD'de suikast girişimleri dahil 83 olay incelendi: '35 yıldır Gizli Servis politikaları güncellenmedi'
Sputnik Türkiye
ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, Gizli Servis'in 35 yıldır ABD Başkanı ve üst düzey yetkililerin korunması politikalarını güncellemediğini raporladı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik 2024’teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik sorunlarına rağmen, Gizli Servis’in başkan ve üst düzey yetkililerin korunmasına ilişkin politikalarını yıllarca güncellemediği belirlendi.ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından yayımlanan rapora göre, Gizli Servis, ABD Başkanı ile yurt dışı seyahatlerinde korunan diğer yetkililere yönelik güvenlik protokollerinde 1991’den bu yana kapsamlı bir değişikliğe gitmedi.'İHA tehditlerine karşı eski yöntemler kullanılıyor'Ayrıca ABD Kongresi’nde yürütülen incelemelerde, Gizli Servis’in güvenlik politikalarını gerekli şekilde güncellemediği ve İHA tehditlerine karşı uzun yıllar eski yöntemleri kullanmaya devam ettiği tespit edildi.'83 güvenlik olayı incelendi, sadece 25'inde güncelleme yapıldı'Raporda, Gizli Servis’in 2015-2025 yılları arasında normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 ayrı olayı değerlendirdiği belirtildi.Bu olayların yalnızca 25’inin ardından, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik politikalarında güncelleme yapıldığı kaydedildi.Raporda, Gizli Servis’in çoğu güvenlik olayının ardından koruma politikalarını yenilemediği ve personelin mevcut uygulamaları sürdürme gerekçelerini belgelemesini zorunlu kılan bir düzenlemenin de bulunmadığı ifade edildi.Bu durumun, kurumun güvenlik politikalarını güncelleme konusunda karar verirken gerekli tüm bilgilere sahip olmasını engellediği vurgulandı.'Kendi gözden geçirme kuralına da uymadı'Hesap Verebilirlik Ofisi’nin raporuna göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yürürlüğe girmesinden sonraki dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi iç politikasını da uygulamadı.Öte yandan Hesap Verebilirlik Ofisi, geçen hafta Gizli Servis’in sözcüsü ile iki yetkilisini 'görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında' idari izne çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vance-ticari-gemilere-ates-etmeyi-birakmadiklari-surece-onlarla-konusmayacagiz-1108485671.html
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abd, gizli servis
ABD'de suikast girişimleri dahil 83 olay incelendi: '35 yıldır Gizli Servis politikaları güncellenmedi'
ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, Gizli Servis'in 35 yıldır ABD Başkanı ve üst düzey yetkililerin korunması politikalarını güncellemediğini raporladı.
ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik 2024’teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik sorunlarına rağmen, Gizli Servis’in başkan ve üst düzey yetkililerin korunmasına ilişkin politikalarını yıllarca güncellemediği belirlendi.
ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından yayımlanan rapora göre, Gizli Servis, ABD Başkanı ile yurt dışı seyahatlerinde korunan diğer yetkililere yönelik güvenlik protokollerinde 1991’den bu yana kapsamlı bir değişikliğe gitmedi.
'İHA tehditlerine karşı eski yöntemler kullanılıyor'
Ayrıca ABD Kongresi’nde yürütülen incelemelerde, Gizli Servis’in güvenlik politikalarını gerekli şekilde güncellemediği ve İHA tehditlerine karşı uzun yıllar eski yöntemleri kullanmaya devam ettiği tespit edildi.
'83 güvenlik olayı incelendi, sadece 25'inde güncelleme yapıldı'
Raporda, Gizli Servis’in 2015-2025 yılları arasında normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 ayrı olayı değerlendirdiği belirtildi.
Bu olayların yalnızca 25’inin ardından, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik politikalarında güncelleme yapıldığı kaydedildi.
Raporda, Gizli Servis’in çoğu güvenlik olayının ardından koruma politikalarını yenilemediği ve personelin mevcut uygulamaları sürdürme gerekçelerini belgelemesini zorunlu kılan bir düzenlemenin de bulunmadığı ifade edildi.
Bu durumun, kurumun güvenlik politikalarını güncelleme konusunda karar verirken gerekli tüm bilgilere sahip olmasını engellediği vurgulandı.
'Kendi gözden geçirme kuralına da uymadı'
Hesap Verebilirlik Ofisi’nin raporuna göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yürürlüğe girmesinden sonraki dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi iç politikasını da uygulamadı.
Öte yandan Hesap Verebilirlik Ofisi, geçen hafta Gizli Servis’in sözcüsü ile iki yetkilisini 'görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında' idari izne çıkarmıştı.