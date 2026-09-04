https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nepaldeki-sel-felaketinin-9-gununde-mucize-kurtulus-yerin-170-metre-altindaki-tunelde-bulunmayi-1108494553.html

Nepal'deki sel felaketinin 9. gününde mucize kurtuluş: Yerin 170 metre altındaki tünelde bulunmayı beklemişler

Nepal'deki sel felaketinin 9. gününde mucize kurtuluş: Yerin 170 metre altındaki tünelde bulunmayı beklemişler

Sputnik Türkiye

Nepal'de 1259 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından, yer altındaki karanlık tünellerde 9 gün boyunca mahsur kalan iki işçi sağ çıkarıldı. 170... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T11:07+0300

2026-09-04T11:07+0300

2026-09-04T11:10+0300

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Himalayalar'da yaşanan ve binlerce insanı yutan felaketin merkezinde, ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi yıkan olağanüstü bir kurtarma operasyonuna imza atıldı. Nepal'de 26 Ağustos günü bir buzulun çökmesiyle başlayan, önüne kattığı kaya, çamur ve su kütlesiyle vadileri yerle bir eden kıyametvari sel dalgası geride devasa bir yıkım bırakmıştı. En az bin 259 kişinin hayatını kaybettiği facianın 9. gününde, su ve çamurla kaplanan yer altı tünel ağlarından sevinç çığlıkları yükseldi.170 metre derinlikte 9 gün: Sesleri polis duyduArama kurtarma ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü kazı çalışmalarında 4 Eylül Cuma sabahı tarihi bir kırılma yaşandı. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali Projesi sahasındaki tünellerde dinleme yapan ekipler yerin derinliklerinden gelen sesler tespit etti. Nepal Polis Şefi Bipin Regmi, personelin yankılanan insan seslerini fark etmesi üzerine operasyonun yönünü tünelin derinliklerine çevirdiklerini aktardı.Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Raja Ram Basnet, iki işçinin tam 170 metre derinlikten çıkarıldığını bildirdi. Şantiyede ustabaşı olan Sanjay Shah ve amir Kabir Maharjan, üzeri tamamen balçıkla kaplı halde gün ışığına kavuşturuldu.'Herkesi kaçırdım, ben çıkamadım': Tünelde mantralı direnişSedye üzerinde gözlerini açtığında kurtarma personeline "Bugün hangi gün?" diye soran ustabaşı Shah, kontrol odasında yaşanan dehşet dakikalarını şu sözlerle anlattı:Zifiri karanlığa hapsolduğu günlerde sürekli mantralar okuyarak zihnini diri tuttuğunu belirten Shah, tünel duvarlarına bağırarak birkaç meslektaşıyla temas kurduğunu ve içeride halen hayatta olan işçilerin bulunabileceğini söyledi. Katmandu'ya hava yoluyla sevk edilen iki kazazedenin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.500 i̇şçi halen karanlıkta: Zamana karşı yarış devam ediyorİki işçinin canlı kurtarılması, yer altındaki yüzlerce insan için umut kapısını yeniden araladı. Bölgedeki tablo ise ciddiyetini koruyor:Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, benzer kurtarma haberlerinin devam edeceğine inandıklarını belirterek tünel ağlarındaki operasyonların genişletildiğini duyurdu.

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