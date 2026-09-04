https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nariskin-ab-kurulus-amacindan-hizla-uzaklasiyor-1108509302.html

Narışkin: AB, kuruluş amacından hızla uzaklaşıyor

Narışkin: AB, kuruluş amacından hızla uzaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Avrupa Birliği’nin başlangıçtaki kuruluş amacından hızla uzaklaştığını belirtti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T17:04+0300

2026-09-04T17:04+0300

2026-09-04T18:00+0300

dünya

sergey narışkin

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

rusya

ab

avrupa birliği

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Avrupa Birliği’nin (AB) üye ülkelerin ekonomik refahını destekleyen bir entegrasyon platformu olma hedefinden hızla uzaklaştığını söyledi.Narışkin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB’nin başlangıçta ülkeler arasında entegrasyonu sağlamak ve ekonomik refaha katkıda bulunmak üzere tasarlandığını ifade etti.AB ülkeleri ile Avrupa bürokrasisinin Rusya ve BDT’ye yönelik tutumunun giderek daha saldırgan bir hale geldiğini belirten Narışkin, “Genel olarak Avrupa Birliği’nin, topluluğa dahil ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlamayı amaçlayan bir entegrasyon platformu olma yönündeki ilk amacından oldukça hızlı biçimde uzaklaştığını görüyoruz” dedi.Narışkin ayrıca, AB ülkelerinin Ukrayna tarafında çatışmalara katıldığını belirterek, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi ile ülkenin kuzeybatı ve batı sınır bölgelerindeki birliklerinin, herhangi bir yönden gelebilecek olası saldırıyı engelleyeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nariskin-avrupa-toplumu-rusya-ile-savasa-hazir-degil-1108504667.html

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sergey narışkin, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, ab, avrupa birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt)