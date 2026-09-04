https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/melih-gokcek-ifade-vermek-icin-adliyeye-geldi--1108506346.html
Melih Gökçek, ifade vermek için adliyeye geldi
Melih Gökçek, ifade vermek için adliyeye geldi
Sputnik Türkiye
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T16:03+0300
2026-09-04T16:03+0300
2026-09-04T16:03+0300
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melih gökçek
ankara
ifade
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.Sorulara yanıt vermeyen Gökçek çıkışta açıklama yapacağını söyledi.
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melih gökçek, ankara, ifade
melih gökçek, ankara, ifade
Melih Gökçek, ifade vermek için adliyeye geldi
Ayrıntılar geliyor
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Sorulara yanıt vermeyen Gökçek çıkışta açıklama yapacağını söyledi.