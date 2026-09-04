https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/mahkemede-kaos-lindsay-clancynin-avukati-bir-juri-uyesinin-gorevden-alinmasini-istedi-1108498078.html

Mahkemede kaos: Lindsay Clancy'nin avukatı bir jüri üyesinin görevden alınmasını istedi

Mahkemede kaos: Lindsay Clancy'nin avukatı bir jüri üyesinin görevden alınmasını istedi

Sputnik Türkiye

ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında jüri krizi yaşandı. İşte ayrıntılar ve son gelişmeler?

2026-09-04T12:15+0300

2026-09-04T12:15+0300

2026-09-04T12:15+0300

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abd

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lindsay clancy

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Gerginlik, 3 Eylül'de jüri üyelerinin öğleden sonra hakime bir not göndermesiyle başladı. 9'u kadın, 3'ü erkek üyeden oluşan 12 kişilik jüri, davada karar veremediğini belirtirken ‘makul şüphe’ standardıyla ilgili bir soru yöneltti. Bunun üzerine hakim, jüri üyelerini yeniden mahkeme salonuna çağırarak ceza davalarında mahkumiyet için gerekli olan ‘makul şüphe ötesinde kanıt’ standardını tekrar anlattı.Ardından mahkemede alışılmadık bir süreç başladı. Jüri üyeleri tek tek yemin ettirilerek hakim tarafından sorgulandı. Clancy de savunma avukatı tarafından tekerlekli sandalyesiyle hakimin yanına götürüldü ve duruşma sırasında ilk kez bu şekilde bir "sidebar" (yargıç kürsüsü yanı) görüşmesine dahil oldu.Hüküm verilmeden mi sona erecek?Amerika'nın konuştuğu davayla ünlenen savunma avukatı Reddington'ın ise görüşme sırasında oldukça öfkeli olduğu görüldü. Mahkemenin aktardığına göre avukat bazı belgeleri hakime geri itti ve taraflar arasındaki görüşmede tansiyon yükseldi. Reddington daha sonra hakime, jüri üyelerinden birinin "makul şüphe konusunda mahkemenin talimatını dinlemeyi reddettiğini" söyledi.Reddington, jüri üyesinin görevden alınmasını talep ederek daha fazla sorgulama yapılmasını istedi. Avukat, söz konusu jüri üyesinin hakimin talimatlarına uymamasının davanın çıkmaza girmesine ve olası bir 'mistrial' yani hüküm verilemeden davanın sona ermesine yol açabileceği uyarısında bulundu.Ancak hakim Sullivan savunmanın talebini kabul etmedi. Sonuç olarak. Jüri, yaklaşık altı günlük müzakerelerin ardından yine bir karara ulaşamadı. Üyeler perşembe günü saat 16.00'da mahkemeden ayrılırken, cuma sabahı saat 09.00'da (TSİ ile 16.00) yeniden toplanmaları kararlaştırıldı. Böylece davadaki müzakereler bugün yedinci güne taşındı.Davadan çıkacak 6 olası sonuçLindsay Clancy davasında ne oldu?ABD'nin Massachusetts eyaletinde görülen Lindsay Clancy davası, üç çocuğunu öldüren bir annenin eylemlerinden cezaen sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışması etrafında şekillendi.36 yaşındaki Clancy, Ocak 2023'te Duxbury'deki evinde 5 yaşındaki kızı Cora'yı, 3 yaşındaki oğlu Dawson'ı ve 8 aylık bebeği Callan'ı öldürmekle suçlanıyor. Clancy, çocuklarının ölümüne neden olduğunu kabul ediyor ancak cinayetlerden cezaen sorumlu olmadığını savunuyor. Savunmasının merkezinde, doğum sonrası dönemde yaşadığı öne sürülen doğum sonrası psikoz bulunuyor.Olay günü Clancy'nin eşi Patrick'in evden kısa süreliğine ayrılmasının ardından çocuklarını egzersiz bantlarıyla boğduğu, daha sonra da ikinci kattaki pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Clancy bu girişimin ardından belden aşağısı felçli kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/uc-cocugunu-oldurmekle-suclanan-lindsay-clancy-davasinda-karar-gunu-juri-kapali-toplantisi-basladi-1108299400.html

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