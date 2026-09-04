Mahkemede kaos: Lindsay Clancy'nin avukatı bir jüri üyesinin görevden alınmasını istedi
© REUTERS Greg Derr/The Patriot LedgerLindsay Clancy ve avukatı Kevin Reddington
© REUTERS Greg Derr/The Patriot Ledger
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ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında jüri krizi yaşandı. Günlerdir karar üzerinde uzlaşamayan jüri üyelerinden biri için savunma avukatı Kevin Reddington, "makul şüphe" konusunda hakimin talimatlarına uymadığını öne sürdüğü jüri üyesinin görevden alınmasını istedi. Hakim William Sullivan ise talebi reddetti.
Gerginlik, 3 Eylül'de jüri üyelerinin öğleden sonra hakime bir not göndermesiyle başladı. 9'u kadın, 3'ü erkek üyeden oluşan 12 kişilik jüri, davada karar veremediğini belirtirken ‘makul şüphe’ standardıyla ilgili bir soru yöneltti. Bunun üzerine hakim, jüri üyelerini yeniden mahkeme salonuna çağırarak ceza davalarında mahkumiyet için gerekli olan ‘makul şüphe ötesinde kanıt’ standardını tekrar anlattı.
Hakim William Sullivan, Clancy'nin cinayetleri gerçekleştirdiği sırada akıl sağlığının yerinde olup olmadığını kanıtlamanın sorumluluğunun savcılıkta olduğunu vurguladı.
Ardından mahkemede alışılmadık bir süreç başladı. Jüri üyeleri tek tek yemin ettirilerek hakim tarafından sorgulandı. Clancy de savunma avukatı tarafından tekerlekli sandalyesiyle hakimin yanına götürüldü ve duruşma sırasında ilk kez bu şekilde bir "sidebar" (yargıç kürsüsü yanı) görüşmesine dahil oldu.
Hüküm verilmeden mi sona erecek?
Amerika'nın konuştuğu davayla ünlenen savunma avukatı Reddington'ın ise görüşme sırasında oldukça öfkeli olduğu görüldü. Mahkemenin aktardığına göre avukat bazı belgeleri hakime geri itti ve taraflar arasındaki görüşmede tansiyon yükseldi. Reddington daha sonra hakime, jüri üyelerinden birinin "makul şüphe konusunda mahkemenin talimatını dinlemeyi reddettiğini" söyledi.
Reddington, jüri üyesinin görevden alınmasını talep ederek daha fazla sorgulama yapılmasını istedi. Avukat, söz konusu jüri üyesinin hakimin talimatlarına uymamasının davanın çıkmaza girmesine ve olası bir 'mistrial' yani hüküm verilemeden davanın sona ermesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Ancak hakim Sullivan savunmanın talebini kabul etmedi. Sonuç olarak. Jüri, yaklaşık altı günlük müzakerelerin ardından yine bir karara ulaşamadı. Üyeler perşembe günü saat 16.00'da mahkemeden ayrılırken, cuma sabahı saat 09.00'da (TSİ ile 16.00) yeniden toplanmaları kararlaştırıldı. Böylece davadaki müzakereler bugün yedinci güne taşındı.
Davadan çıkacak 6 olası sonuç
Beraat (suçsuz): Suçlamaların şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanamamış olması anlamına geliyor. Sonuç: Ceza yok
Cezai ehliyet yokluğu sebebiyle beraat: Akıl hastalığının cezai sorumluluğu ortadan kaldırmış olması anlamına geliyor. Sonuç: Olası zorunlu psikiyatrik/sivil tedavi ve yatış (akıl hastanesinde tutulma).
Birinci derece cinayetten suçlu: Tasarlayarak veya aşırı acımasızca/canice işlenen cinayet anlamına geliyor. Sonuç: Şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis
İkinci derece cinayetten suçlu: Tasarlama veya ağır canilik faktörleri bulunmaksızın kasten işlenen cinayet anlamına geliyor. Sonuç: Şartlı tahliye imkanı olan müebbet hapis.
Taksirle/kastı aşarak öldürmekten suçlu: Ciddi zarar verme kastı olmaksızın ölüme sebebiyet verme anlamına geliyor. Sonuç: 20 yıla kadar hapis cezası
Karar verilememesi: Jüri üyelerinin kesin olarak karar veremediklerini bildirmeleri durumu. Sonuç: Davanın yeniden görülmesi.
Lindsay Clancy davasında ne oldu?
ABD'nin Massachusetts eyaletinde görülen Lindsay Clancy davası, üç çocuğunu öldüren bir annenin eylemlerinden cezaen sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışması etrafında şekillendi.
36 yaşındaki Clancy, Ocak 2023'te Duxbury'deki evinde 5 yaşındaki kızı Cora'yı, 3 yaşındaki oğlu Dawson'ı ve 8 aylık bebeği Callan'ı öldürmekle suçlanıyor. Clancy, çocuklarının ölümüne neden olduğunu kabul ediyor ancak cinayetlerden cezaen sorumlu olmadığını savunuyor. Savunmasının merkezinde, doğum sonrası dönemde yaşadığı öne sürülen doğum sonrası psikoz bulunuyor.
Olay günü Clancy'nin eşi Patrick'in evden kısa süreliğine ayrılmasının ardından çocuklarını egzersiz bantlarıyla boğduğu, daha sonra da ikinci kattaki pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Clancy bu girişimin ardından belden aşağısı felçli kaldı.