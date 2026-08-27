https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/uc-cocugunu-oldurmekle-suclanan-lindsay-clancy-davasinda-karar-gunu-juri-kapali-toplantisi-basladi-1108299400.html

Üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy davasında karar günü: Jüri kapalı toplantısı başladı

Üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy davasında karar günü: Jüri kapalı toplantısı başladı

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Massachusetts eyaletinde görülen Lindsay Clancy davası, üç çocuğunu öldüren bir annenin cezaen sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışması etrafında şekilleniyor. Taraflar kapanış konuşmalarını yaptı.

2026-08-27T19:36+0300

2026-08-27T19:36+0300

2026-08-27T19:36+0300

dünya

abd

lindsay clancy

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Lindsay Clancy'nin savunma avukatı Kevin Reddington, kapanış konuşmasında "Bu genç kadın, çocuklarını öldürmekten suçlu değildir" dedi.Son kapanış savunmalarını yapmasının ardından 12 kişilik jüri heyeti karar odasına çekildi.Birinci derece cinayetten mahkum edilmesi halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Cezaen sorumlu olmadığına karar verilmesi halinde ise psikiyatri kurumunda tutulması söz konusu olabilir.Lindsay Clancy’nin avukatı, jüri üyelerine, müvekkilinin akıl sağlığı bozulmadan önce ‘sevgi dolu bir anne’ olduğunu ve olay sırasında derin bir psikoz durumunda bulunduğunu söyledi.Lindsay Clancy davasında ne oldu?ABD'nin Massachusetts eyaletinde görülen Lindsay Clancy davası, üç çocuğunu öldüren bir annenin eylemlerinden cezaen sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışması etrafında şekillendi.36 yaşındaki Clancy, Ocak 2023'te Duxbury'deki evinde 5 yaşındaki kızı Cora'yı, 3 yaşındaki oğlu Dawson'ı ve 8 aylık bebeği Callan'ı öldürmekle suçlanıyor. Clancy, çocuklarının ölümüne neden olduğunu kabul ediyor ancak cinayetlerden cezaen sorumlu olmadığını savunuyor. Savunmasının merkezinde, doğum sonrası dönemde yaşadığı öne sürülen doğum sonrası psikoz bulunuyor.Olay günü Clancy'nin eşi Patrick'in evden kısa süreliğine ayrılmasının ardından çocuklarını egzersiz bantlarıyla boğduğu, daha sonra da ikinci kattaki pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Clancy bu girişimin ardından belden aşağısı felçli kaldı.Savunmanın argümanları ne?Clancy'nin avukatları, savunmayı doğum sonrası psikozun yanı sıra bipolar bozukluk ve kullandığı ilaçların durumunu ağırlaştırdığı argümanı üzerine kurdu. Savunmaya göre Clancy, çocuklarını öldürdüğü sırada gerçeklikle bağını kaybetmişti ve kendisine cinayetleri işlemesini emreden bir ses duyduğunu söylüyordu. Savunma tarafından dinlenen adli psikiyatrist Dr. Phillip Resnick, Clancy'nin olay sırasında ‘açıkça psikotik’ olduğunu ve davranışlarını kontrol edemediğini savundu.Savunma ayrıca Clancy'nin olaydan önce yardım aradığına dikkat çekti. Clancy'nin psikiyatristlerle görüştüğü, bir intihar yardım hattını aradığı ve yakınlarına uykusuzluk ile ilaçların ruh hali üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ettiği mahkemede anlatıldı, annesine gönderdiği mesajlar yer aldı.Savcılık, 'cinayetler planlı' diyor Savcılık ise Clancy'nin psikoz nedeniyle kontrolünü kaybettiği iddiasını reddetti. Savcılara göre Clancy, çocuklarını öldürme kararını bilinçli şekilde aldı ve eşinin evden ayrılmasını sağlamak için plan yaptı.Savcılık, olaydan önce Clancy'nin çocuklarıyla normal bir gün geçirdiğini, kızını doktora götürdüğünü ve çocuklarla karda oynadığını vurguluyor. Savcılık ayrıca telefon kayıtlarının da eşinin gideceği restoranın evden uzaklığını araştırdığını gösterdiğini aktardı. Savcılığın son tanıkları arasında yer alan adli psikiyatrist Dr. Gregory Saathoff da Clancy'nin olay sırasında doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini savundu ve cinayetleri kendisine bir sesin emrettiği yönündeki anlatımına şüpheyle yaklaştı.Dava dünya gündemine oturduDava yalnızca cinayet suçlamaları nedeniyle değil, doğum sonrası akıl sağlığı sorunlarının ceza sorumluluğuna etkisi açısından da yakından takip edildi.Doğum sonrası psikoz, doğumdan sonraki dönemde görülebilen nadir ancak ağır bir psikiyatrik tablo. Halüsinasyon, sanrı, paranoya ve gerçeklik algısında bozulmaya yol açabiliyor. Uzmanlar, durumun acil psikiyatrik müdahale gerektirebildiğini belirtiyor.Clancy'nin davası, ABD'de annelerin doğum sonrası ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bu sorunların zamanında teşhis edilip edilmediği konusunda da tartışma yarattı.Baba Patrick Clancy'nin ifadesiOlay sırasında Lindsay Clancy’nin eşi olan Patrick Clancy, eşine büyük miktarda (aylar içinde en az 9 ila 13 farklı türde) psikiyatrik ilaç reçete eden ve durumun vahametini öngöremeyen sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve kliniklere karşı tazminat davası açtı.Patrick Clancy, Temmuz 2026'da duruşmada verdiği ifadesinde, o günün tamamen sıradan ve normal başladığını söyledi. Patrick Clancy’nin, mahkemedeki yeminli ifadesi ve dinletilen acil durum çağrı kayıtlarına göre olay günü yaşananlar şu şekilde gelişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/narin-guran-cinayetinde-faili-mechul-basvurusu-reddedildi-1108290680.html

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