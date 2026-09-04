https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kuzey-kutbunda-endise-verici-goruntu-60-km-mesafede-buzlar-parcalandi-1108510365.html

Kuzey Kutbu'nda endişe verici görüntü: 60 km mesafede buzlar parçalandı

Kuzey Kutbu'nda endişe verici görüntü: 60 km mesafede buzlar parçalandı

Sputnik Türkiye

NASA'nın 29 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde, Kuzey Kutbu'na yalnızca 60 km mesafede geniş açık su alanları görüldü. İşte detaylar...

2026-09-04T17:35+0300

2026-09-04T17:35+0300

2026-09-04T17:35+0300

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kuzey kutbu

arktik

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arktik okyanusu

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NASA'nın Worldview uydu görüntüleme sisteminden alınan 29 Ağustos tarihli görüntüde, Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 60 kilometre yakınında geniş su alanları görülüyor. Görüntü, Arctic News blogunda da paylaşıldı.University College London'da kutup gözlemi ve modellemesi profesörü Julienne Stroeve, açık su alanlarının dikkat çekici olduğunu ancak Kuzey Kutbu çevresinde daha önce de benzer görüntülerin kaydedildiğini söyledi.Yaz sonu buzlar daha parçalı hale geliyorClimate Central'da görev yapan iklim bilimci Zachary Labe ise görüntünün ortaya çıktığı dönemin önemli olduğunu belirtti. Labe'ye göre yaz sonuna doğru deniz buzu doğal olarak daha parçalı hale geliyor ve buz kütleleri arasında açık su alanları genişliyor.Yerel hava koşulları ve okyanus akıntıları da bu boşlukların oluşmasında etkili oluyor. Özellikle güçlü rüzgarlar, buz parçalarını birbirine yaklaştırabildiği gibi birbirinden uzaklaştırarak açık su alanlarının saatler veya günler içinde genişlemesine ya da kapanmasına neden olabiliyor.Labe, son iki haftada Kuzey Kutbu çevresinden alınan uydu görüntülerinin açık su miktarı ve konumunda 'dramatik değişimler' gösterdiğini belirtti.Uzmanlar, mevcut Arktik deniz buzu alanının rekor düzeyde düşük yıllarla karşılaştırıldığında özellikle düşük olmadığını, ancak buzun daha dağınık yapısı nedeniyle durumun hızlı şekilde değişebildiğini ifade ediyor.Stroeve, rüzgarların buzları yeniden sıkıştırması halinde toplam deniz buzu alanında ani değişiklikler yaşanabileceğine dikkat çekti.Açık su Kuzey Kutbu'na daha fazla yaklaşıyorLabe, Arktik'te normal koşullarda açık suyun Kuzey Kutbu'ndan belirli bir mesafede sona ermesi gerektiğine ilişkin kesin bir sınır bulunmadığını, koşulların yıllara göre önemli ölçüde değişebildiğini söyledi.Bununla birlikte uzmanlara göre yaz aylarında Arktik deniz buzu son yıllarda daha ince ve kırılgan hale geldi. Bu nedenle açık su alanları geçmişe kıyasla Kuzey Kutbu'na daha fazla yaklaşabiliyor.Labe, görüntünün bu yılın son yıllara kıyasla mutlaka çok daha kötü geçtiğini göstermediğini belirterek, bunun yerine "yalnızca birkaç on yıl öncesine göre çok farklı ve hızla değişen bir Arktik Okyanusu'nun endişe verici bir görüntüsü" olduğunu ifade etti.Arktik'in küresel ortalamadan yaklaşık dört kat daha hızlı ısındığına dikkat çeken Labe, geçmişte yaz sonunda geniş, kalın ve kalıcı buzlarla kaplı olan en kuzey bölgelerde artık daha genç ve kırılgan buz kütlelerinin görüldüğünü söyledi.Arktik Okyanusu'ndaki açık su alanlarının artmasının yerel hava koşulları ve okyanus sistemlerinin yanı sıra deniz ekosistemlerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum, Arktik'teki kıyı toplulukları açısından kıyı erozyonu ve sel risklerini de artırabilir.Bilim insanları, deniz buzunun eylül ayının ortası ile sonları arasında yeniden donmaya başlamasını ve açık su alanlarının en azından bir bölümünün kapanmasını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nepaldeki-sel-felaketinin-9-gununde-mucize-kurtulus-yerin-170-metre-altindaki-tunelde-bulunmayi-1108494553.html

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