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Komedyen Deniz Göktaş tekrar tutuklandı
Komedyen Deniz Göktaş tekrar tutuklandı
Sputnik Türkiye
'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından verilen tahliye kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine komedyen Deniz Göktaş yeniden... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
deniz göktaş
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
komedyen
tahliye
erken tahliye
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından daha önce tutuklanan Deniz Göktaş, avukatlarının itirazı üzerine 28 Ağustos’ta söz konusu iki suçtan tahliye edilmişti. Ancak Göktaş, soruşturma kapsamında 'suçu ve suçluyu övme' suçlaması nedeniyle tutuklu kalmaya devam etti. Sabah'ın haberine göre, tahliye kararına itiraz eden savcılık, Göktaş’ın 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından da tutukluluğunun devam etmesini talep etti.İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Göktaş’ın daha önce tahliye edildiği iki suçtan yeniden tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/komedyen-deniz-goktas-yeniden-tutuklandi-1108331180.html
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deniz göktaş, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, komedyen, tahliye, erken tahliye, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
deniz göktaş, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, komedyen, tahliye, erken tahliye, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri

Komedyen Deniz Göktaş tekrar tutuklandı

00:04 01.09.2026 (güncellendi: 00:15 01.09.2026)
© FotoğrafDeniz Göktaş
Deniz Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© Fotoğraf
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'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından verilen tahliye kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından daha önce tutuklanan Deniz Göktaş, avukatlarının itirazı üzerine 28 Ağustos’ta söz konusu iki suçtan tahliye edilmişti.
Ancak Göktaş, soruşturma kapsamında 'suçu ve suçluyu övme' suçlaması nedeniyle tutuklu kalmaya devam etti. Sabah'ın haberine göre, tahliye kararına itiraz eden savcılık, Göktaş’ın 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından da tutukluluğunun devam etmesini talep etti.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Göktaş’ın daha önce tahliye edildiği iki suçtan yeniden tutuklanmasına karar verdi.
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı
28 Ağustos, 23:47
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