https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/komedyen-deniz-goktas-tekrar-tutuklandi-1108386915.html

Komedyen Deniz Göktaş tekrar tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş tekrar tutuklandı

Sputnik Türkiye

'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından verilen tahliye kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine komedyen Deniz Göktaş yeniden... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T00:04+0300

2026-09-01T00:04+0300

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türki̇ye

deniz göktaş

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

komedyen

tahliye

erken tahliye

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından daha önce tutuklanan Deniz Göktaş, avukatlarının itirazı üzerine 28 Ağustos’ta söz konusu iki suçtan tahliye edilmişti. Ancak Göktaş, soruşturma kapsamında 'suçu ve suçluyu övme' suçlaması nedeniyle tutuklu kalmaya devam etti. Sabah'ın haberine göre, tahliye kararına itiraz eden savcılık, Göktaş’ın 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlarından da tutukluluğunun devam etmesini talep etti.İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Göktaş’ın daha önce tahliye edildiği iki suçtan yeniden tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/komedyen-deniz-goktas-yeniden-tutuklandi-1108331180.html

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deniz göktaş, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, komedyen, tahliye, erken tahliye, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri