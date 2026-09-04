https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kendimi-turk-adaletine-teslim-ediyorum-demisti-melih-gokcek-bugun-ifade-verecek-1108492869.html
'Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum' demişti: Melih Gökçek bugün ifade verecek
'Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum' demişti: Melih Gökçek bugün ifade verecek
Sputnik Türkiye
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T10:20+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlattı.Gökçek, bugün saat 16.00'da "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.Murat Ağırel ifade vermiştiİddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Ağırel'in haberlerinde Melih Gökçek'in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek'e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, bu şirketin sıfır ciro ve çalışanla kurulduğunu ve kısa sürede şirket tarafından milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü.'Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum'İddiaları reddeden Melih Gökçek, "Biraz önce medyaya intikal eden bilgilere göre Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel’in benim hakkımdaki iddiaları ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır. Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum…" açıklaması yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ahmet-hakandan-davutoglu-yorumu-sorusturmaya-gerek-yok-icine-dustugu-utanc-verici-durumla-bas-basa-1108490052.html
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melih gökçek, murat ağırel, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, kara para aklama
melih gökçek, murat ağırel, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, kara para aklama
'Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum' demişti: Melih Gökçek bugün ifade verecek
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlattı.
Gökçek, bugün saat 16.00'da "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.
Murat Ağırel ifade vermişti
İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Ağırel'in haberlerinde Melih Gökçek'in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek'e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, bu şirketin sıfır ciro ve çalışanla kurulduğunu ve kısa sürede şirket tarafından milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü.
'Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum'
İddiaları reddeden Melih Gökçek, "Biraz önce medyaya intikal eden bilgilere göre Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel’in benim hakkımdaki iddiaları ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır. Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum…" açıklaması yapmıştı.