https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ahmet-hakandan-davutoglu-yorumu-sorusturmaya-gerek-yok-icine-dustugu-utanc-verici-durumla-bas-basa-1108490052.html
Ahmet Hakan’dan Davutoğlu yorumu: ‘Soruşturmaya gerek yok, içine düştüğü utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli’
Ahmet Hakan’dan Davutoğlu yorumu: ‘Soruşturmaya gerek yok, içine düştüğü utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli’
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Davutoğlu hakkında açılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Soruşturmaya gerek yok. Kendisini içine düştüğü bu utanç verici durumla... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T09:09+0300
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2026-09-04T09:09+0300
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Feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ahmet Hakan Davutoğlu'na ilişkin bir yazı kaleme aldı.Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle:Neden soruşturma açıldı?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.Davutoğlu Pazartesi günü ifade verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ahmet-davutoglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108459111.html
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türkiye, ahmet hakan, ahmet davutoğlu, soruşturma, recep tayyip erdoğan
türkiye, ahmet hakan, ahmet davutoğlu, soruşturma, recep tayyip erdoğan
Ahmet Hakan’dan Davutoğlu yorumu: ‘Soruşturmaya gerek yok, içine düştüğü utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli’
Ahmet Hakan, Davutoğlu hakkında açılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Soruşturmaya gerek yok. Kendisini içine düştüğü bu utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli" dedi.
Feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ahmet Hakan Davutoğlu'na ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle
:
"Soruşturmaya konu olan konuşmanın videosunu izledim. Kontrolsüz bir öfkeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en ağır biçimde eleştiriyordu. Oysa aynı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı bırakmak üzereyken... Şöyle demişti: “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.” “Zihnimden bile geçmeyecek” dediği eylemi, gözlerinden nefret kıvılcımları fışkırtarak yapan adamdır Ahmet Davutoğlu. Kimse bana sormuyor ama bana sorulsa şöyle derim: Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma açmaya falan gerek yok. Kendisini içine düştüğü bu utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
Davutoğlu Pazartesi günü ifade verecek.