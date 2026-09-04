Ahmet Hakan’dan Davutoğlu yorumu: ‘Soruşturmaya gerek yok, içine düştüğü utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli’

"Soruşturmaya konu olan konuşmanın videosunu izledim. Kontrolsüz bir öfkeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en ağır biçimde eleştiriyordu. Oysa aynı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı bırakmak üzereyken... Şöyle demişti: “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.” “Zihnimden bile geçmeyecek” dediği eylemi, gözlerinden nefret kıvılcımları fışkırtarak yapan adamdır Ahmet Davutoğlu. Kimse bana sormuyor ama bana sorulsa şöyle derim: Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma açmaya falan gerek yok. Kendisini içine düştüğü bu utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli."