https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kadikoyde-dev-derbi-muriqi-mi-yoksa-vlahovic-mi-gulecek-1108489143.html
Kadıköy'de dev derbi: Muriqi mi yoksa Vlahovic mi gülecek?
Kadıköy'de dev derbi: Muriqi mi yoksa Vlahovic mi gülecek?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk dev randevusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek tarihi... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T08:24+0300
2026-09-04T08:24+0300
2026-09-04T08:24+0300
spor
dusan vlahovic
vedat muriqi
vincenzo italiano
kadıköy
fenerbahçe
beşiktaş
süper lig
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Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk büyük hesaplaşması için geri sayım tamamlandı. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Kadıköy çimlerinde karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin kaderini ise son haftalardaki skorer kimlikleriyle takımlarını sırtlayan ve durdurulması imkansız birer hücum silahına dönüşen iki yıldız forvetin performansı belirleyecek.Geri Döndü, 3 Maçta 3 Gol Attı: Muriqi FırtınasıSarı-lacivertli ekibe ikinci kez imza atan ve sezona talihsiz bir sakatlıkla giren Vedat Muriqi, sahalara dönüşüyle birlikte hücum hattını adeta tek başına ayağa kaldırdı. İlk 11'de başladığı Konyaspor sınavında gol perdesini açan 32 yaşındaki Kosovalı santrfor, ardından Avrupa'da Lyon ve ligde Samsunspor filelerini de boş geçmeyerek üst üste 3 maçta 3 gole imza attı.Fenerbahçe cephesinde Muriqi'in arkasında yer alan Mason Greenwood ile kanat akınlarını yönlendiren Oğuz Aydın, hücum organizasyonlarının en kilit tamamlayıcıları olarak derbi planının merkezinde duruyor.6 Yıl Sonra Gelen Hat-Trick: Vlahovic PatlamasıSiyah-beyazlıların hücumdaki en büyük kozu Dusan Vlahovic ise ligdeki ilk 11 siftahını unutulmaz bir şova dönüştürdü. Çorum FK karşısında penaltıdan açılışı yapıp iki şık golle toplamda üç kez ağları sarsan 26 yaşındaki Sırp yıldız, kariyerinin üçüncü hat-trick başarısına imza attı.En son Ekim 2021'de Fiorentina formasıyla Spezia ağlarına üç gol bırakan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano ile Beşiktaş çatısı altında yeniden buluşmasının meyvesini tam 6 yıl sonra Kadıköy öncesinde topladı. Siyah-beyazlılarda hücum hattına yön veren Vaclav Cerny ile orta alandaki pas trafiğini yöneten Orkun Kökçü, yıldız golcüyü besleyecek en tehlikeli aktörler olarak öne çıkıyor.Rakamlar Yalan Söylemez: İki Yıldızın Esrarengiz İstatistiğiKadıköy'deki 90 dakika öncesinde her iki forvetin geçmiş karneleri nefes kesen bir rekabeti işaret ediyor:
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dusan vlahovic, vedat muriqi, vincenzo italiano, kadıköy, fenerbahçe, beşiktaş, süper lig
dusan vlahovic, vedat muriqi, vincenzo italiano, kadıköy, fenerbahçe, beşiktaş, süper lig
Kadıköy'de dev derbi: Muriqi mi yoksa Vlahovic mi gülecek?
Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk dev randevusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek tarihi derbi öncesi gözler, fırtına gibi esen golcüler Vedat Muriqi ve Dusan Vlahovic'in sahadaki düellosuna çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk büyük hesaplaşması için geri sayım tamamlandı. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Kadıköy çimlerinde karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin kaderini ise son haftalardaki skorer kimlikleriyle takımlarını sırtlayan ve durdurulması imkansız birer hücum silahına dönüşen iki yıldız forvetin performansı belirleyecek.
Geri Döndü, 3 Maçta 3 Gol Attı: Muriqi Fırtınası
Sarı-lacivertli ekibe ikinci kez imza atan ve sezona talihsiz bir sakatlıkla giren Vedat Muriqi, sahalara dönüşüyle birlikte hücum hattını adeta tek başına ayağa kaldırdı. İlk 11'de başladığı Konyaspor sınavında gol perdesini açan 32 yaşındaki Kosovalı santrfor, ardından Avrupa'da Lyon ve ligde Samsunspor filelerini de boş geçmeyerek üst üste 3 maçta 3 gole imza attı.
Fenerbahçe cephesinde Muriqi'in arkasında yer alan Mason Greenwood ile kanat akınlarını yönlendiren Oğuz Aydın, hücum organizasyonlarının en kilit tamamlayıcıları olarak derbi planının merkezinde duruyor.
6 Yıl Sonra Gelen Hat-Trick: Vlahovic Patlaması
Siyah-beyazlıların hücumdaki en büyük kozu Dusan Vlahovic ise ligdeki ilk 11 siftahını unutulmaz bir şova dönüştürdü. Çorum FK karşısında penaltıdan açılışı yapıp iki şık golle toplamda üç kez ağları sarsan 26 yaşındaki Sırp yıldız, kariyerinin üçüncü hat-trick başarısına imza attı.
En son Ekim 2021'de Fiorentina formasıyla Spezia ağlarına üç gol bırakan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano ile Beşiktaş çatısı altında yeniden buluşmasının meyvesini tam 6 yıl sonra Kadıköy öncesinde topladı. Siyah-beyazlılarda hücum hattına yön veren Vaclav Cerny ile orta alandaki pas trafiğini yöneten Orkun Kökçü, yıldız golcüyü besleyecek en tehlikeli aktörler olarak öne çıkıyor.
Rakamlar Yalan Söylemez: İki Yıldızın Esrarengiz İstatistiği
Kadıköy'deki 90 dakika öncesinde her iki forvetin geçmiş karneleri nefes kesen bir rekabeti işaret ediyor:
Kartal'ın Belalısı:
Vedat Muriqi'in Süper Lig
kariyerinde forma giydiği 3 farklı kulüple de (Ekim 2017 Gençlerbirliği, Nisan 2019 Çaykur Rizespor, Aralık 2019 Fenerbahçe) ağlarını sarstığı tek takım Beşiktaş oldu.
Italiano Bereketi:
Dusan Vlahovic'in Serie A kariyerinde birlikte çalıştığı 10 çalıştırıcı arasında en yüksek verimi aldığı isim Vincenzo Italiano'ydu (21 maçta 17 gol, 0.81 ortalama). Sırp yıldız, İtalyan teknik adam idaresinde Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 lig maçında 3 gol bularak maç başına 1.5 gol ortalaması
yakaladı.