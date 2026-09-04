https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kadikoyde-dev-derbi-muriqi-mi-yoksa-vlahovic-mi-gulecek-1108489143.html

Kadıköy'de dev derbi: Muriqi mi yoksa Vlahovic mi gülecek?

Kadıköy'de dev derbi: Muriqi mi yoksa Vlahovic mi gülecek?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk dev randevusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek tarihi... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T08:24+0300

2026-09-04T08:24+0300

2026-09-04T08:24+0300

spor

dusan vlahovic

vedat muriqi

vincenzo italiano

kadıköy

fenerbahçe

beşiktaş

süper lig

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Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk büyük hesaplaşması için geri sayım tamamlandı. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Kadıköy çimlerinde karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin kaderini ise son haftalardaki skorer kimlikleriyle takımlarını sırtlayan ve durdurulması imkansız birer hücum silahına dönüşen iki yıldız forvetin performansı belirleyecek.Geri Döndü, 3 Maçta 3 Gol Attı: Muriqi FırtınasıSarı-lacivertli ekibe ikinci kez imza atan ve sezona talihsiz bir sakatlıkla giren Vedat Muriqi, sahalara dönüşüyle birlikte hücum hattını adeta tek başına ayağa kaldırdı. İlk 11'de başladığı Konyaspor sınavında gol perdesini açan 32 yaşındaki Kosovalı santrfor, ardından Avrupa'da Lyon ve ligde Samsunspor filelerini de boş geçmeyerek üst üste 3 maçta 3 gole imza attı.Fenerbahçe cephesinde Muriqi'in arkasında yer alan Mason Greenwood ile kanat akınlarını yönlendiren Oğuz Aydın, hücum organizasyonlarının en kilit tamamlayıcıları olarak derbi planının merkezinde duruyor.6 Yıl Sonra Gelen Hat-Trick: Vlahovic PatlamasıSiyah-beyazlıların hücumdaki en büyük kozu Dusan Vlahovic ise ligdeki ilk 11 siftahını unutulmaz bir şova dönüştürdü. Çorum FK karşısında penaltıdan açılışı yapıp iki şık golle toplamda üç kez ağları sarsan 26 yaşındaki Sırp yıldız, kariyerinin üçüncü hat-trick başarısına imza attı.En son Ekim 2021'de Fiorentina formasıyla Spezia ağlarına üç gol bırakan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano ile Beşiktaş çatısı altında yeniden buluşmasının meyvesini tam 6 yıl sonra Kadıköy öncesinde topladı. Siyah-beyazlılarda hücum hattına yön veren Vaclav Cerny ile orta alandaki pas trafiğini yöneten Orkun Kökçü, yıldız golcüyü besleyecek en tehlikeli aktörler olarak öne çıkıyor.Rakamlar Yalan Söylemez: İki Yıldızın Esrarengiz İstatistiğiKadıköy'deki 90 dakika öncesinde her iki forvetin geçmiş karneleri nefes kesen bir rekabeti işaret ediyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/robert-de-niro-31-yil-sonra-itiraf-etti-istanbulda-gece-kulubu-baskinlarina-katildim-1108488417.html

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dusan vlahovic, vedat muriqi, vincenzo italiano, kadıköy, fenerbahçe, beşiktaş, süper lig