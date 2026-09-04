https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/izmirde-cigli-belediyesine-ait-kafeteryaya-silahla-ates-acildi-1108498941.html
İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı
İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı
Sputnik Türkiye
Gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum isimli kafeteryaya 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T13:44+0300
2026-09-04T13:44+0300
2026-09-04T13:44+0300
türki̇ye
i̇zmir
çiğli
silahlı saldırı
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İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kasklı 2 kişinin kafeteryaya gelerek silahla rastgele ateş açması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/sultanbeylide-deas-operasyonu-supheli-etkisiz-hale-getirildi-1108485449.html
türki̇ye
i̇zmir
çiğli
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i̇zmir, çiğli, silahlı saldırı
i̇zmir, çiğli, silahlı saldırı
İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı
Gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum isimli kafeteryaya 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kafeteryanın kapalı olduğu saatte tabancayla rastgele ateş etti.
İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kasklı 2 kişinin kafeteryaya gelerek silahla rastgele ateş açması yer alıyor.