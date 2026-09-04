İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kasklı 2 kişinin kafeteryaya gelerek silahla rastgele ateş açması yer alıyor.

Gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum isimli kafeteryaya 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

İzmir'de Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı

İzmir'de, Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı

Gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum isimli kafeteryaya 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kafeteryanın kapalı olduğu saatte tabancayla rastgele ateş etti.