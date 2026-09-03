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Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli’de DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç., polislere ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda 1 kişi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'deki operasyon sırasında şüpheli polislere ateş açtı. Görevli polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.Olay sırasında bir kişinin yaralandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html
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türkiye, deaş, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütü üyeliği
türkiye, deaş, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütü üyeliği

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi

23:48 03.09.2026 (güncellendi: 00:35 04.09.2026)
© AA / Celal GüneşSultanbeyli'de DEAŞ operasyonu
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Celal Güneş
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İstanbul Sultanbeyli’de DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç., polislere ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.
DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'deki operasyon sırasında şüpheli polislere ateş açtı. Görevli polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.
Olay sırasında bir kişinin yaralandığı bildirildi.
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