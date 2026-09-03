https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/sultanbeylide-deas-operasyonu-supheli-etkisiz-hale-getirildi-1108485449.html
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli’de DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç., polislere ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda 1 kişi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T23:48+0300
2026-09-03T23:48+0300
2026-09-04T00:35+0300
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DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'deki operasyon sırasında şüpheli polislere ateş açtı. Görevli polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.Olay sırasında bir kişinin yaralandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html
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türkiye, deaş, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütü üyeliği
türkiye, deaş, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütü üyeliği
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi
23:48 03.09.2026 (güncellendi: 00:35 04.09.2026)
İstanbul Sultanbeyli’de DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç., polislere ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.
DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'deki operasyon sırasında şüpheli polislere ateş açtı. Görevli polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.
Olay sırasında bir kişinin yaralandığı bildirildi.