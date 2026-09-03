https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/sultanbeylide-deas-operasyonu-supheli-etkisiz-hale-getirildi-1108485449.html

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sultanbeyli’de DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç., polislere ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda 1 kişi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T23:48+0300

2026-09-03T23:48+0300

2026-09-04T00:35+0300

türki̇ye

türkiye

deaş

terör

terör saldırısı

terör örgütü

terör örgütleri listesi

terör eylemi

terör suçu

terör örgütü üyeliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108486256_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8754979940d7710a413d034f30d6e669.jpg

DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'deki operasyon sırasında şüpheli polislere ateş açtı. Görevli polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.Olay sırasında bir kişinin yaralandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, deaş, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütü üyeliği