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İstanbullular dikkat: Üsküdar’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat: Üsküdar’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
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İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 07.00’de başlayacak uygulama, etkinliğin sona ermesiyle son bulacak. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T23:08+0300
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üsküdar
üsküdar belediyesi
üsküdar seçim sonuçları
trafik
trafik polisi
trafik ihlali
trafik kontrolü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar’da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.Tedbirler kapsamında saat 07.00’den etkinlik sona erene kadar Çavuşdere Caddesi’nin Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi Sokak ve Evliya Hoca Sokak arasında kalan bölümü trafiğe kapalı olacak.Sürücüler alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklarını kullanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesi-sorusturmasi-belediye-baskan-yardimcisi-ozdemir-hakkinda-karar-1108515851.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü

İstanbullular dikkat: Üsküdar’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

23:08 04.09.2026
© Mustafa Mert Karacaİstanbul trafik genel
İstanbul trafik genel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Mustafa Mert Karaca
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İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 07.00’de başlayacak uygulama, etkinliğin sona ermesiyle son bulacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar’da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Tedbirler kapsamında saat 07.00’den etkinlik sona erene kadar Çavuşdere Caddesi’nin Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi Sokak ve Evliya Hoca Sokak arasında kalan bölümü trafiğe kapalı olacak.
Sürücüler alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklarını kullanabilecek.
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