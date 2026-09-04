https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/istanbullular-dikkat-uskudarda-bazi-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1108515972.html

İstanbullular dikkat: Üsküdar’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Üsküdar’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 07.00’de başlayacak uygulama, etkinliğin sona ermesiyle son bulacak. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T23:08+0300

2026-09-04T23:08+0300

2026-09-04T23:08+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

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trafik ihlali

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar’da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.Tedbirler kapsamında saat 07.00’den etkinlik sona erene kadar Çavuşdere Caddesi’nin Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi Sokak ve Evliya Hoca Sokak arasında kalan bölümü trafiğe kapalı olacak.Sürücüler alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklarını kullanabilecek.

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü