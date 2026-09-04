https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/iran-ordu-sozcusu-abdnin-savunma-sistemleri-imha-edildi-israil-saldirirsa-daha-kolay-vururuz-1108508116.html
İran Ordu Sözcüsü: ABD'nin savunma sistemleri imha edildi, İsrail saldırırsa daha kolay vururuz
İran Ordu Sözcüsü: ABD'nin savunma sistemleri imha edildi, İsrail saldırırsa daha kolay vururuz
Sputnik Türkiye
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminia, bölgedeki ABD üslerindeki hava savunma sistemlerinin "imha edildiğini", İsrail'in ülkeye saldırması halinde daha hızlı ve daha şiddetli karşılık vereceklerini söyledi. İşte detaylar...
2026-09-04T16:54+0300
2026-09-04T16:54+0300
2026-09-04T16:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
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İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Muhammed Ekreminia, ABD ile savaşı ve İsrail'in ülkeye yönelik tehditlerini değerlendirdi.ABD'nin saldırılarına karşılık "Ürdün'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar Amerikan üslerini vurduklarını" dile getiren Ekreminia, "Bu üslerin bazılarında radar tesisleri ve hava savunma sistemleri vardı ve bunlar imha edildi" diye konuştu ve ekledi:'Netanyahu seçim amaçlı açıklamalar yapıyor'İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine değinen Ekreminia, "Siyonist rejimin şu anda seçimlerle meşgul olduğunu ve bu rejimin başbakanının (Netanyahu) bazen içeriye yönelik seçim amaçlı açıklamalar yaptığını biliyoruz" dedi.Ekreminia, buna karşılık herhangi bir saldırı halinde İsrail'i "daha kolay, hızlı ve daha şiddetli" şekilde hedef alacaklarını söyledi.İran'ın Haziran 2025'teki savaşın ardından askeri doktrinini tedricen savunma anlayışından "önleyici saldırı" anlayışına dönüştürdüğünü belirten Ekreminia, "ABD'den bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda kendimizi savunuruz ve bu savunma meşrudur. Uluslararası hukuk, kendimizi önleyici olarak savunmamıza izin vermektedir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/286-gunluk-kabus-uss-abraham-lincoln-murettebati-isyan-etti-1108499909.html
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abd, i̇ran, i̇srail
İran Ordu Sözcüsü: ABD'nin savunma sistemleri imha edildi, İsrail saldırırsa daha kolay vururuz
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminia, bölgedeki ABD üslerindeki hava savunma sistemlerinin 'imha edildiğini', İsrail'in ülkeye saldırması halinde 'daha hızlı ve daha şiddetli' karşılık vereceklerini söyledi.
İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Muhammed Ekreminia, ABD ile savaşı ve İsrail'in ülkeye yönelik tehditlerini değerlendirdi.
ABD'nin saldırılarına karşılık "Ürdün'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar Amerikan üslerini vurduklarını" dile getiren Ekreminia, "Bu üslerin bazılarında radar tesisleri ve hava savunma sistemleri vardı ve bunlar imha edildi" diye konuştu ve ekledi:
Bu hava savunma sistemlerinin imha edilmesiyle geçmişe kıyasla, işgal altındaki topraklar ve bu bölgelerdeki Siyonist rejimin (İsrail) üslerini hedef almak çok daha kolaylaştı.
'Netanyahu seçim amaçlı açıklamalar yapıyor'
İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine değinen Ekreminia, "Siyonist rejimin şu anda seçimlerle meşgul olduğunu ve bu rejimin başbakanının (Netanyahu) bazen içeriye yönelik seçim amaçlı açıklamalar yaptığını biliyoruz" dedi.
Ekreminia, buna karşılık herhangi bir saldırı halinde İsrail'i "daha kolay, hızlı ve daha şiddetli" şekilde hedef alacaklarını söyledi.
İran'ın Haziran 2025'teki savaşın ardından askeri doktrinini tedricen savunma anlayışından "önleyici saldırı" anlayışına dönüştürdüğünü belirten Ekreminia, "ABD'den bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda kendimizi savunuruz ve bu savunma meşrudur. Uluslararası hukuk, kendimizi önleyici olarak savunmamıza izin vermektedir" dedi.