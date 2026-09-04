https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ingilterede-film-gibi-soygun-800-fici-bira-calindi-1108501697.html

İngiltere'de film gibi soygun: 800 fıçı bira çalındı

İngiltere'de film gibi soygun: 800 fıçı bira çalındı

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki lojistik deposuna sızan hırsızlar, dakikalar içinde iki ağır vasıta dorsesini bağlayarak 115 bin sterlin değerindeki 800... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:51+0300

2026-09-04T13:51+0300

2026-09-04T13:51+0300

ekonomi̇

bira

soygun

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İngiltere'de polisi alarma geçiren ve klasik bir suç filmi senaryosunu aratmayan profesyonel bir sevkiyat soygunu gerçekleşti. Cheshire bölgesine bağlı Runcorn kasabasındaki lojistik dağıtım merkezini hedef alan organize hırsızlar, İrlanda'nın dünyaca ünlü stout birası Guinness ile dolu iki dev çekici dorsesini tereyağından kıl çeker gibi çalarak kayıplara karıştı. Her biri 50 litrelik 800'den fazla fıçıyı ve toplamda 70 bin pinti aşan birayı kapsayan hırsızlığın piyasa değerinin 115 bin sterlin olduğu açıklandı.90 dakika arayla i̇ki kamyon: Kusursuz zamanlamaPolis raporlarına yansıyan detaylar, soygunun saniyelerle planlandığını gözler önüne seriyor. Olay, 31 Ağustos Pazartesi akşamı saat 19.45 sularında başladı. Dağıtım üssüne giriş yapan kimliği belirsiz bir kamyon, Guinness fıçılarıyla yüklü beyaz renkli ilk römorku arkasına bağlayarak yalnızca 10 dakika içinde tesislerden ayrıldı.Ekipleri asıl şaşırtan hamle ise ilkinden tam 90 dakika sonra geldi. Güvenlik açıklarını çok iyi bildiği değerlendirilen failler, bu kez ikinci bir kamyonla depoya dönerek kalan diğer römorku da 18 dakika içinde çekip bölgeden uzaklaştırdı.Gözler beyaz dorselerde: Polis i̇puçlarını arayorOlayla ilgili henüz resmi bir güvenlik kamerası kaydı kamuoyuyla paylaşılmazken, Cheshire Polisi çalınan yükü bulmak için geniş çaplı bir ihbar seferberliği başlattı.Aranan araç ve şüphelilere dair paylaşılan kritik eşkâl bilgileri şu şekilde:Yetkililer, soygun saatlerinde Runcorn ve çevresinde seyir halinde olan tüm sürücülere araç içi kamera (dashcam) görüntülerini kontrol etmeleri ve şüpheli hareketleri derhal emniyete bildirmeleri çağrısında bulundu.

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bira, soygun