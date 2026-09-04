https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ingiltere-disisleri-bakani-miliband-adalar-falkland-ingilterenindir-ve-oyle-kalacaktir-1108500388.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband: Adalar (Falkland) İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband: Adalar (Falkland) İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İngiltere yönetiminde bulunan Malvinas (Falkland) Adaları'nın kendi kaderini... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:26+0300

2026-09-04T13:26+0300

2026-09-04T13:26+0300

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Milei'nin İngiltere yönetiminde yer alan Arjantin açıklarındaki Falkland Adaları'na yönelik açıklamaları ve burada petrol arama faaliyetleri yürüten şirketlere yönelik yaptırım kararlarının ardından Miliband ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting açıklamalarda bulundu.X hesabından mesajlarını ileten Miliband, "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü ada halkının çok büyük çoğunluğu bunu istiyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:Arjantin tarafı ne demişti?Streeting de kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milei'nin yaptığı açıklamalar bize Falkland Adaları'ndan çok Arjantin iç politikası hakkında fikir veriyor. Falkland Britanya'nındır çünkü Falkland halkı Britanyalı olmayı seçmiştir. Falkland ile ilgili kararlılığımız kesindir ve sarsılmazdır" ifadelerine yer verdi.Arjantin Devlet Başkanı Milei, dün gece yaptığı açıklamada Falkland Adaları'nda açık deniz petrolü çıkarma faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan bir dizi karar ve yaptırım açıklamıştı.Adaların tarihsel ve hukuki bakımdan Arjantin'e ait olduğunu savunan Milei, adalıların kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olmadıklarını ifade etmişti.Falklank Adaları hakkında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arjantinden-ingiltereye-askeri-hamle-o-bolgede-yeni-deniz-ussu-kuruluyor-1108500069.html

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