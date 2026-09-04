İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband: Adalar (Falkland) İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır
© Raşid Necati AslımEd Miliband
© Raşid Necati Aslım
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İngiltere yönetiminde bulunan Malvinas (Falkland) Adaları'nın kendi kaderini tayin hakkı bulunmadığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü adalardaki halkın çok büyük çoğunluğu bunu istiyor" dedi.
Milei'nin İngiltere yönetiminde yer alan Arjantin açıklarındaki Falkland Adaları'na yönelik açıklamaları ve burada petrol arama faaliyetleri yürüten şirketlere yönelik yaptırım kararlarının ardından Miliband ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting açıklamalarda bulundu.
X hesabından mesajlarını ileten Miliband, "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü ada halkının çok büyük çoğunluğu bunu istiyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:
Kendi kaderini tayin etme hakkı önde gelir. Bu hak uluslararası hukuka dayanır ve bunu kararlı biçimde savunacağız.
Arjantin tarafı ne demişti?
Streeting de kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milei'nin yaptığı açıklamalar bize Falkland Adaları'ndan çok Arjantin iç politikası hakkında fikir veriyor. Falkland Britanya'nındır çünkü Falkland halkı Britanyalı olmayı seçmiştir. Falkland ile ilgili kararlılığımız kesindir ve sarsılmazdır" ifadelerine yer verdi.
Arjantin Devlet Başkanı Milei, dün gece yaptığı açıklamada Falkland Adaları'nda açık deniz petrolü çıkarma faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan bir dizi karar ve yaptırım açıklamıştı.
Adaların tarihsel ve hukuki bakımdan Arjantin'e ait olduğunu savunan Milei, adalıların kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olmadıklarını ifade etmişti.
© AP PhotoFalkland Adaları
Falkland Adaları
© AP Photo
Falklank Adaları hakkında
Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.
İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.
Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.
2 Nisan 1982'de tarihe "Falkland Savaşı" olarak geçen, 6 hafta süresince karşılıklı kayıpların verildiği savaştan İngilizler galip ayrılmıştı.