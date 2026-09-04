https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arjantinden-ingiltereye-askeri-hamle-o-bolgede-yeni-deniz-ussu-kuruluyor-1108500069.html

Arjantin'den İngiltere'ye askeri hamle: O bölgede yeni deniz üssü kuruluyor

Arjantin'den İngiltere'ye askeri hamle: O bölgede yeni deniz üssü kuruluyor

Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları açıklarındaki petrol projelerine karşı sert yaptırımlar getireceklerini ve güneyde askeri deniz üssü... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:24+0300

2026-09-04T13:24+0300

2026-09-04T13:24+0300

dünya

keir starmer

buenos aires

londra

arjantin

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084061436_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6cf00019f453cbe853fb2bc973843004.jpg

Güney Atlantik'in fırtınalı sularında onlarca yıldır süregelen egemenlik mücadelesi, deniz altındaki zengin enerji rezervleri üzerinden yeniden alevlendi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiliz kontrolündeki Falkland Adaları (Malvinas) açıklarında hidrokarbon arayan uluslararası şirketleri hedef alan kapsamlı bir yaptırım paketini duyurdu. Adaların 1833 yılından bu yana süren fiili durumuna meydan okuyan Milei, bölgenin tarihsel ve hukuki olarak Buenos Aires'e ait olduğunu belirterek Londra yönetimine karşı açık bir cephe açtı.'Aylar i̇çinde rezervleri ele geçirecekler': Acil tehdit uyarısıMilei, adalar açıklarında yürütülen İsrail-İngiliz ortaklığı petrol projesini Arjantin'in izni olmadan ilerleyen somut ve acil bir tehlike olarak tanımladı. Harekete geçilmemesi halinde yabancı şirketlerin sular altındaki kaynakları ele geçirebilecek fiziki güce ulaşacağını vurgulayan Arjantin lideri, bu projelerin İngiltere'nin bölgedeki varlığını derinleştireceğini savundu.Hazırlanan yasa değişikliğiyle, izinsiz petrol çıkarma faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı lojistik ve teknik servis sağlayan tüm küresel şirketlerin ağır yaptırımlarla cezalandırılacağı açıklandı. Arjantin ayrıca jeopolitik baskıyı artırmak adına en güneydeki Tierra del Fuego bölgesinde stratejik bir askeri deniz üssü inşa etmek için bütçe kaynaklarını hızla seferber ediyor.Trump'tan Londra'yı sarsan i̇malı mesaj: 'Çok uzak bir yol'Krizin diplomatik boyutunda ise Washington hattından gelen mesajlar dengeleri kökten değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yayın organı GB News'e verdiği mülakatta, Falkland Adaları konusunda çıkabilecek olası yeni bir çatışmada ABD'nin İngiltere'ye destek verip vermeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı.1982 yılındaki savaşı hatırlatan Trump, adaların İngiltere'ye çok uzak olduğunu vurgularken, geçmişte İran operasyonları sırasında Londra'dan yeterli askeri destek alamadığını hatırlatarak müttefikine sitem etti. İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer döneminde operasyonlara katkı sunulmadığını öne süren Trump'ın mesafeli duruşu, Buenos Aires tarafından tarihi bir fırsat olarak görülüyor.1982'den bugüne bitmeyen savaşın gölgesiİki ülke arasında 1982'de patlak veren ve 645 Arjantinli ile 255 İngiliz askerinin ölümüyle sonuçlanan savaşın izleri hala silinmedi. 14 İngiliz Denizaşırı Bölgesi arasında yer alan adalarda halk, 2013'teki referandumda yüzde 99'un üzerinde oyla Birleşik Krallık yönetimini tercih etmişti.Buna karşın Milei, referandumun hukuki geçerliliği olmadığını savunarak Washington ile geliştirdiği yakın ittifak sayesinde egemenlik mücadelesinde yeni bir sayfa açıldığını öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arakciden-urdunlu-mevkidasina-iranin-daha-ne-kadar-beklemesi-gerektigini-dusunuyor--1108496885.html

buenos aires

londra

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keir starmer, buenos aires, londra, arjantin, abd, haberler