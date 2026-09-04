https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hollanda-tonlarca-altinini-geri-cekti-avrupa-altinlarini-abdden-neden-kaciriyor-1108497663.html

Hollanda, tonlarca altınını geri çekti: Avrupa altınlarını ABD'den neden kaçırıyor?

Hollanda, tonlarca altınını geri çekti: Avrupa altınlarını ABD'den neden kaçırıyor?

Sputnik Türkiye

Hollanda, ABD ve Kanada'daki milyarlarca dolarlık altın rezervini sürpriz bir operasyonla tahliye ederek Londra ve Amsterdam'a taşıdı. Ağır küresel krizlere... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T12:13+0300

2026-09-04T12:13+0300

2026-09-04T12:13+0300

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Küresel finans merkezlerinin perde arkasında sessiz sedasız devasa bir rezerv tahliye operasyonu yürütüldü. Hollanda Merkez Bankası (DNB), denizaşırı kasalarda tuttuğu altın rezervlerinin önemli bir kısmını beklenmedik bir kararla Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan çekerek İngiltere ile kendi topraklarına taşıdı. Toplam rezervi 612,4 tonu ve piyasa değeri 83,8 milyar doları bulan Hollanda'nın özellikle New York'taki altın varlığını hızla eritmesi, küresel kriz senaryolarına dair soru işaretlerini zirveye taşıdı.Operasyonun bilançosu 10 milyar doları aştıGerçekleştirilen stratejik operasyon yalnızca külçelerin nakliyesiyle sınırlı kalmadı; finansal piyasaları sarsan takas mekanizmaları da devreye sokuldu. DNB, New York’ta bulunan yaklaşık 59 ton altını doğrudan satarak Londra piyasasından yeniden altın alımı yaptı. Bunun yanı sıra ABD ve Kanada’dan fiziki olarak 27 tondan fazla külçe altın doğrudan Hollanda'ya nakledildi.Söz konusu transfer hamlesiyle birlikte New York'tan yaklaşık 10,7 milyar dolarlık, Ottawa'dan ise 1 milyar doların üzerinde rezerv çekilmiş oldu. Düzenleme öncesinde Hollanda altınlarının yüzde 31,3'ü New York'ta, yüzde 18,1'i Londra'da bulunurken; operasyon sonrasında New York'un payı yüzde 18,5'e geriledi, Londra'nın ağırlığı ise yüzde 32,1'e fırladı.'Ağır krizlere hazırlanıyoruz': Washington'a güven bitti mi?Tahliye kararının arkasındaki resmi gerekçe, banka yönetimince olası felaket senaryolarına bağlandı. DNB Başkanı Olaf Sleijpen, rezervlerin coğrafi risklerini dağıtmayı hedeflediklerini belirterek, bu adımla ülkenin ağır krizlere karşı dayanıklılığını güçlendirdiklerini savundu. Hollanda Merkez Bankası, New York ve Ottawa'daki rezervlere olağanüstü koşullarda anında erişmenin zor olduğunu, Londra'daki külçelerin ise kriz anında çok daha süratli likiditeye dönüştürülebileceğini vurguladı.Ancak analistler, resmi açıklamaların ötesinde Washington ile Avrupa arasında derinleşen ticaret gerilimleri, sıcak çatışma riskleri ve rezervlerin dondurulma ihtimaline dikkat çekiyor. Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervinin bloke edilmesi sonrası Batı başkentlerinde başlayan "finansal güvenlik" endişesi, Hollanda'yı da kendi altınını fiziki kontrol altına almaya iten en somut etken olarak değerlendiriliyor.Avrupa kendi altınını topluyor: Hollanda i̇lk değilHollanda'nın attığı bu radikal adım, Avrupa kıtasında giderek yaygınlaşan tarihi bir kaçış eğiliminin son halkası oldu:Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinin stratejik rezervlerini okyanus ötesinden birer birer çekmesi, küresel finans sisteminde yeni bir kutuplaşma ve derin kriz hazırlığı olarak yorumlanıyor.

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