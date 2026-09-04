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ABD'de tarihi adım: Trump portreli 1 dolar tedavülde
ABD'de tarihi adım: Trump portreli 1 dolar tedavülde
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ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı yeni madeni 1... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T08:37+0300
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Amerika Birleşik Devletleri finans tarihinde uzun yıllar konuşulacak sıra dışı bir gelişme yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde hazırlanan ve üzerinde doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın portresi bulunan yeni 1 dolarlık madeni paraları resmen tedavüle çıkardı. Ülke genelinde şaşkınlık ve merak uyandıran bu hamle, para piyasalarında ve koleksiyon çevrelerinde anında yankı buldu.2 Eylül i̇tibarıyla resmen ceplerde: Özel tasarımDevletin resmi para basım organı olan ABD Darphanesi (US Mint) tarafından basılan yeni madeni paralar, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak dolaşıma sokuldu. Tasarımıyla dikkat çeken 1 dolarlar, ABD'nin çeyrek binyıllık bağımsızlık sembolizmini günümüz siyasi figürüyle buluşturuyor.Washington'da uzun kuyruklar ve tanıtım afişleriTarihi adımın ilk somut işaretleri başkent Washington sokaklarında belirdi. ABD Darphanesi mağazasının önüne asılan bilgilendirme afişlerinde, paranın Amerikan bağımsızlığının 250. yılına atfen sınırlı ve özel bir konseptle üretildiği vurgulandı.Yeni madeni paraların tedavüle girmesinin hemen ardından Washington'daki resmi satış noktalarında ve banka şubelerinde yoğun hareketlilik gözlenirken, vatandaşlar ve koleksiyonerler yeni basım 1 dolarları temin etmek için sıraya girdi.
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abd, haberler, donald trump, abd, washington, amerika birleşik devletleri

ABD'de tarihi adım: Trump portreli 1 dolar tedavülde

08:37 04.09.2026
© REUTERS Kylie CooperTrump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk
Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı yeni madeni 1 dolarları tedavüle soktu. Başkent Washington'da resmi satış noktaları ve bankalarda yoğun ilgi başladı. Trump, yaklaşık bir asır sonra ABD'nin para biriminde yer alan ilk hayattaki başkan oldu.
Amerika Birleşik Devletleri finans tarihinde uzun yıllar konuşulacak sıra dışı bir gelişme yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde hazırlanan ve üzerinde doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın portresi bulunan yeni 1 dolarlık madeni paraları resmen tedavüle çıkardı. Ülke genelinde şaşkınlık ve merak uyandıran bu hamle, para piyasalarında ve koleksiyon çevrelerinde anında yankı buldu.

2 Eylül i̇tibarıyla resmen ceplerde: Özel tasarım

Devletin resmi para basım organı olan ABD Darphanesi (US Mint) tarafından basılan yeni madeni paralar, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak dolaşıma sokuldu. Tasarımıyla dikkat çeken 1 dolarlar, ABD'nin çeyrek binyıllık bağımsızlık sembolizmini günümüz siyasi figürüyle buluşturuyor.

Washington'da uzun kuyruklar ve tanıtım afişleri

Tarihi adımın ilk somut işaretleri başkent Washington sokaklarında belirdi. ABD Darphanesi mağazasının önüne asılan bilgilendirme afişlerinde, paranın Amerikan bağımsızlığının 250. yılına atfen sınırlı ve özel bir konseptle üretildiği vurgulandı.
Yeni madeni paraların tedavüle girmesinin hemen ardından Washington'daki resmi satış noktalarında ve banka şubelerinde yoğun hareketlilik gözlenirken, vatandaşlar ve koleksiyonerler yeni basım 1 dolarları temin etmek için sıraya girdi.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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