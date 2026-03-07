Türkiye
Yaban keçisini avladı: 984 bin 718 lira ceza kesildi
Yaban keçisini avladı: 984 bin 718 lira ceza kesildi
Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan bir kişiye 984 bin 718 lira ceza kesildi. 07.03.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan bir kişiye 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı.Suç üstü yakalandıGenel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Konya Bölge İdare Mahkemesi: Yaban koyunu ve yaban keçisi av ihalesi iptal
Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan bir kişiye 984 bin 718 lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan bir kişiye 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı.

Suç üstü yakalandı

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, ilgili kanun kapsamında 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor."
