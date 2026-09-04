Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/genetigi-degistirilmis-domuz-bobregiyle-271-gun-diyalize-girmeden-yasadi-1108505416.html
Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı
Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı
Sputnik Türkiye
ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...
2026-09-04T15:11+0300
2026-09-04T15:11+0300
sağlik
massachusetts
abd
domuz
böbrek nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108505129_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bbc568a69b51a451a769cdac423f4163.jpg
Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.Ocak 2025’'te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.En uzun diyalizsiz hayatta kalma süresiAraştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.Türler arası organ nakliAraştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan 'ksenotransplantasyonun' potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, The Lancet dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1108499788.html
massachusetts
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108505129_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_994088faddc1344e121cfdf460f3b44f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
massachusetts, abd, domuz, böbrek nakli
massachusetts, abd, domuz, böbrek nakli

Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı

15:11 04.09.2026
© Kate Flock/Massachusetts General HospitalDomuz böbreği nakli
Domuz böbreği nakli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Kate Flock/Massachusetts General Hospital
Abone ol
ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde ilk oldu.
Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.
Ocak 2025’'te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.

En uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi

Araştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.
Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.
Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.
© Kate Flock/Massachusetts General HospitalDomuz böbreği nakli
Domuz böbreği nakli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
Domuz böbreği nakli
© Kate Flock/Massachusetts General Hospital
Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.

Türler arası organ nakli

Araştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan 'ksenotransplantasyonun' potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.
Domuz böbreklerinin başlangıçta geçici bir çözüm olarak işlev görebileceğini aktaran Riella, bu organların uzun vadeli güvenlikleri ve dayanıklılıkları kanıtlanabilirse kalıcı bir tedavi seçeneği haline gelebileceğini de ekledi.
Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, The Lancet dergisinde yayımlandı.
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала