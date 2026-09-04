https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/genetigi-degistirilmis-domuz-bobregiyle-271-gun-diyalize-girmeden-yasadi-1108505416.html

Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı

Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı

Sputnik Türkiye

ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...

2026-09-04T15:11+0300

2026-09-04T15:11+0300

2026-09-04T15:11+0300

sağlik

massachusetts

abd

domuz

böbrek nakli

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Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.Ocak 2025’'te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.En uzun diyalizsiz hayatta kalma süresiAraştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.Türler arası organ nakliAraştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan 'ksenotransplantasyonun' potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, The Lancet dergisinde yayımlandı.

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