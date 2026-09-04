https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/genetigi-degistirilmis-domuz-bobregiyle-271-gun-diyalize-girmeden-yasadi-1108505416.html
Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı
Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı
Sputnik Türkiye
ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...
2026-09-04T15:11+0300
2026-09-04T15:11+0300
2026-09-04T15:11+0300
sağlik
massachusetts
abd
domuz
böbrek nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108505129_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bbc568a69b51a451a769cdac423f4163.jpg
Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.Ocak 2025’'te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.En uzun diyalizsiz hayatta kalma süresiAraştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.Türler arası organ nakliAraştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan 'ksenotransplantasyonun' potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, The Lancet dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1108499788.html
massachusetts
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108505129_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_994088faddc1344e121cfdf460f3b44f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
massachusetts, abd, domuz, böbrek nakli
massachusetts, abd, domuz, böbrek nakli
Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı
ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde ilk oldu.
Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.
Ocak 2025’'te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.
En uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi
Araştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.
Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.
Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.
Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.
Araştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan 'ksenotransplantasyonun' potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.
Domuz böbreklerinin başlangıçta geçici bir çözüm olarak işlev görebileceğini aktaran Riella, bu organların uzun vadeli güvenlikleri ve dayanıklılıkları kanıtlanabilirse kalıcı bir tedavi seçeneği
haline gelebileceğini de ekledi.
Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, The Lancet dergisinde yayımlandı.