Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/galatasarayda-sadece-14-dakika-oynayabildi-super-ligden-talibi-cikti-1108494291.html
Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı
Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı
Sputnik Türkiye
Samsunspor'un Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Can Armando Güner için harekete geçtiği öne sürüldü. Transfer görüşmelerinde geri satın alma... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T10:55+0300
2026-09-04T10:55+0300
spor
galatasaray
samsunspor
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103301316_0:11:577:337_1920x0_80_0_0_343046162569a5a9be7f0a3e0a5ada23.jpg
Samsunspor'un, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün transfer şartlarında anlaşması durumunda Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç oyuncunun sözleşmesine geri satın alma opsiyonu ekletecek.Sadece 14 dakika oynadıGeçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda düzenli forma şansı bulamadı.Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda sahada toplam 14 dakika kalan Güner'in, daha fazla süre alabileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi.Samsunspor istiyorHabere göre Samsunspor, genç oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisinin bu doğrultuda Galatasaraylı yöneticilerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.Transferin gerçekleşmesi hâlinde sarı-kırmızılıların Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103301316_0:0:577:434_1920x0_80_0_0_8da7d45125f9e35cb8a1541292f0bae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, samsunspor, karadeniz
galatasaray, samsunspor, karadeniz

Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı

10:55 04.09.2026
© Fotoğraf : Can Armando Güner sosyal medyaCan Armando Güner
Can Armando Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Fotoğraf : Can Armando Güner sosyal medya
Abone ol
Samsunspor'un Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Can Armando Güner için harekete geçtiği öne sürüldü. Transfer görüşmelerinde geri satın alma seçeneği de gündemde.
Samsunspor'un, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün transfer şartlarında anlaşması durumunda Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç oyuncunun sözleşmesine geri satın alma opsiyonu ekletecek.

Sadece 14 dakika oynadı

Geçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda düzenli forma şansı bulamadı.
Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda sahada toplam 14 dakika kalan Güner'in, daha fazla süre alabileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi.

Samsunspor istiyor

Habere göre Samsunspor, genç oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisinin bu doğrultuda Galatasaraylı yöneticilerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
Transferin gerçekleşmesi hâlinde sarı-kırmızılıların Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı belirtildi.
Bitshiabu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
SPOR
Galatasaray güne transferle başladı: Yeni stoper KAP'a bildirildi, İstanbul'a geldi
2 Eylül, 09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала