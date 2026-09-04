https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/galatasarayda-sadece-14-dakika-oynayabildi-super-ligden-talibi-cikti-1108494291.html

Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı

Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı

Sputnik Türkiye

Samsunspor'un Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Can Armando Güner için harekete geçtiği öne sürüldü. Transfer görüşmelerinde geri satın alma... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T10:55+0300

2026-09-04T10:55+0300

2026-09-04T10:55+0300

spor

galatasaray

samsunspor

karadeniz

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Samsunspor'un, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün transfer şartlarında anlaşması durumunda Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç oyuncunun sözleşmesine geri satın alma opsiyonu ekletecek.Sadece 14 dakika oynadıGeçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda düzenli forma şansı bulamadı.Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda sahada toplam 14 dakika kalan Güner'in, daha fazla süre alabileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi.Samsunspor istiyorHabere göre Samsunspor, genç oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisinin bu doğrultuda Galatasaraylı yöneticilerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.Transferin gerçekleşmesi hâlinde sarı-kırmızılıların Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html

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