https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/galatasarayda-sadece-14-dakika-oynayabildi-super-ligden-talibi-cikti-1108494291.html
Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı
Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı
Sputnik Türkiye
Samsunspor'un Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Can Armando Güner için harekete geçtiği öne sürüldü. Transfer görüşmelerinde geri satın alma... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T10:55+0300
2026-09-04T10:55+0300
2026-09-04T10:55+0300
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Samsunspor'un, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün transfer şartlarında anlaşması durumunda Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç oyuncunun sözleşmesine geri satın alma opsiyonu ekletecek.Sadece 14 dakika oynadıGeçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda düzenli forma şansı bulamadı.Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda sahada toplam 14 dakika kalan Güner'in, daha fazla süre alabileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi.Samsunspor istiyorHabere göre Samsunspor, genç oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisinin bu doğrultuda Galatasaraylı yöneticilerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.Transferin gerçekleşmesi hâlinde sarı-kırmızılıların Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html
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galatasaray, samsunspor, karadeniz
galatasaray, samsunspor, karadeniz
Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı
Samsunspor'un Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Can Armando Güner için harekete geçtiği öne sürüldü. Transfer görüşmelerinde geri satın alma seçeneği de gündemde.
Samsunspor'un, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün transfer şartlarında anlaşması durumunda Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç oyuncunun sözleşmesine geri satın alma opsiyonu ekletecek.
Geçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda düzenli forma şansı bulamadı.
Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda sahada toplam 14 dakika kalan Güner'in, daha fazla süre alabileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi.
Habere göre Samsunspor, genç oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisinin bu doğrultuda Galatasaraylı yöneticilerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
Transferin gerçekleşmesi hâlinde sarı-kırmızılıların Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı belirtildi.