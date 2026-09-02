https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html

Galatasaray güne transferle başladı: Yeni stoper KAP'a bildirildi, İstanbul'a geldi

Galatasaray güne transferle başladı: Yeni stoper KAP'a bildirildi, İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bitshiabu, sabah saatlerinde... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T09:36+0300

2026-09-02T09:36+0300

2026-09-02T09:36+0300

spor

i̇stanbul

galatasaray

leipzig

hannover

bitshiabu

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.'Sabırsızım'Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.El Chadaille Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gul-transferini-kapa-bildirdi-1108416866.html

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i̇stanbul, galatasaray, leipzig, hannover, bitshiabu