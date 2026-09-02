Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html
Galatasaray güne transferle başladı: Yeni stoper KAP'a bildirildi, İstanbul'a geldi
Galatasaray güne transferle başladı: Yeni stoper KAP'a bildirildi, İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bitshiabu, sabah saatlerinde... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T09:36+0300
2026-09-02T09:36+0300
spor
i̇stanbul
galatasaray
leipzig
hannover
bitshiabu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108420707_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_b6f2cb61baa1677bc526219a569f3f3f.png
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.'Sabırsızım'Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.El Chadaille Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gul-transferini-kapa-bildirdi-1108416866.html
i̇stanbul
hannover
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108420707_41:0:1021:735_1920x0_80_0_0_5078ad83619b33e0b7ebb7eb401c4e45.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, galatasaray, leipzig, hannover, bitshiabu
i̇stanbul, galatasaray, leipzig, hannover, bitshiabu

Galatasaray güne transferle başladı: Yeni stoper KAP'a bildirildi, İstanbul'a geldi

09:36 02.09.2026
Bitshiabu
Bitshiabu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
Abone ol
Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bitshiabu, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.
Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.
Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.

'Sabırsızım'

Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
El Chadaille Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.
Deniz Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
SPOR
Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Dün, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала